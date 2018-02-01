Dha Yurt Bülteni-15

Kilis'te 5 yaralı

Suriye'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden saat 17.30'da peş peşe ateşlenen 2 roketten biri Kilis'in Cumhuriyet Caddesinde bulunan tarihi bir handaki Erdoğan Aktaş'ın işlettiği restorana, diğeri ise Polatpaşa Mahallesi Ortaokul Caddesinde bulunan Vakıf İyigün'e ait eve isabet edip patladı. Gürültüyle meydana gelen patlamalarda evde 1, restoranda ise 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla sevk edilen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

VALİ İNCELEME YAPTI

Roketin isabet ettiği sırada aralarında gazetecilerin de bulunduğu müşteriler, patlamada yükselen toz bulutu arasında kaldı. Olayın ardından Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da restorana gidip inceleme yaptı. Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Tekinarslan, 5 kişinin yaralandığını belirterek, "Sivillerin bulunduğu alana PKK'lı teröristlerin fırlattığı roket isabet etti. Basın mensubu arkadaşlarımız da bu sırada restoranda bulunuyormuş. Şu anda yaptığımız araştırmada 4 kişi restoranda yaralandı. İkinci bir roket de bir konuta isabet etti. Orada da 1 kişi yaralandı. Şu anda 5 yaralımız var. Bunlar 15- 20 kilometrelik menzilleri olan roketler. Geliş yerleri hepsi tespit edildi. Anında karşılık verildi. Bunlar yok edilene kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

ROKETLERİN GELDİĞİ BÖLGE ATEŞ ALTINA ALINDI

Kilis'te saldırıların ardından sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, roketlerin atıldığı terör örgütü mevzilerini fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına aldı. Ateşlenen bölgelerdeki terör örgütü mevzilerinin imha edildiği belirtildi. Reyhanlı'da Asri Mezarlığı'na roket düşmesinin ardından saldırının yapıldığı Afrin kırsalı sınır birliklerinden yapılan obüs toplarıyla yoğun ateş altına alındı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: KİLİS,

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Babasının işkence yapıp dilendirdiği iddia edilen kız çocuğu, devlet korumasında/EK

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Gaziantep'te 9 yaşındaki kızı M.C.'ye işkence yapıp dilendirdiği iddia edilen Suriye uyruklu Abdullah C., çocuğun görüntülerini çeken vatandaşın ifadesi üzerine, yeniden gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Haber: GAZİANTEP,

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Bıçakladıkları kuyumcunun 20 bin dolarını gasp ettiler

Gaziantep'in Nizip İlçesinde Suriye uyruklu kuyumcu Muhammed Meluk'u (53) evine giderken 8 yerinden bıçaklayıp, 20 bin dolarını gasp eden Suriye uyruklu 5 kişi, ülkelerine kaçmaya çalışırken yakalandı.

Olay, geçen Pazartesi akşamı Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde meydana geldi. İlçe merkezinde kuyumcu yapan Muhammed Meluk, iş yerini kapatarak evine gittiği sırada önünü kesen 5 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Maluk'u 8 yerinden bıçaklayarak 20 bin dolarını gasp eden şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Sesleri duyanların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Nizip Devlet Hastanesine götürülen Meluk, ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Meluk'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Meluk'u yaralayıp gasp eden 5 kişinin otomobille Şanlıurfa'ya kaçtığını belirlendi. MOBESE ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler, şüphelilerin Şanlıurfa'da araç değiştirdikten sonra yeniden Gaziantep'e döndüğünü belirledi.

SURİYE'YE KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Polis, şüphelilerin tekrar araç değiştirerek Suriye'ye geçmek için Hatay'a doğru yola çıktıklarını belirlemesiyle harekete geçti. Nizip Asayiş ile Gaziantep Gasp Büro Amirliği ekipleri ortak operasyonla şüphelilerin kaçmaya çalıştığını aracın plakasını takibe aldı. Gaziantep polisi, şehir çıkışında oluşturduğu arama noktasında otomobili durdurup içerisindeki Suriye uyruklu Mustafa H., Racih A., Besil C., İbrahim A. ve Ali A.'yı gözaltına aldı. Paranın bir miktarı otomobilde bulunurken, şüpheliler Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahmekeye çıkarılan 5 Suriyeli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 27 MB

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP,

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Kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, kamyonunun yaklaşık 15 metreden yuvarlanması sonucu araç içersinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza öğleden sonra, Yuvacık Paşadağ Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Aydın idaresindeki 41 EM 175 plakalı kamyon, yük indirdiği sırada aracın dengesinin bozulması sonucu yaklaşık 15 metreden yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarttı. Kazada şans eseri hafif yaralanan Yusuf Aydın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen kamyon ise iş makineleri yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Devrilen kamyondan görüntü

-Yaralanan sürücünün ambulans içerisinde görüntüsü

-Olay yerinde itfaiye detayları

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR-BAŞİSKELE(Kocaeli),

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Arabanın çarptığı sokak köpeği tedavi altına alındı

Elazığ'da, bir otomobilin çarpması sonucu sol ön ayağı kırılan sokak köpeği, Belediye'nin Hayvan Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Malatya caddesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir aracın, sokak köpeğine çarptığını gören çevredeki vatandaşlar, 153 beyaz masayı arayarak yardım istedi. Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevinde görevli uzman ekipler olay yerine gelerek, yaralı köpeği, Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesine kaldırdı. Araç çarpması sonucu sol ön ayağında kırık olduğu tespit edilen köpek tedavi altına alındı. Hayvan Hastanesi veterinerlerinden Vesile Tutcugil, ayağında kırık olduğu tespit edilen köpeğin hayati tehlikesi olmadığını belirterek, gerekli müdahalenin ardından köpeğin doğal ortama bırakılacağını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Görevlilerin ayağı kırık köpeği alması

-Araçla alınan köpeğin hastaneye getirilmesi

-Sedye üzerinde taşınan köpeğin ameliyata alınması

-Ameliyat sonrası 2 hekimin konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,