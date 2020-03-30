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DHA YURT BÜLTENİ-14

14 günlük karantina bitti, öğrenciler ailelerine kavuştu GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Almanya ve Belçika'da 14 gün kaldıktan sonra yurda dönen 11 öğrenci, 1 öğretmen ile kendilerini havalimanında karşılayan araç sürücüsü 14 günlük karantina...

30.03.2020 01:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 01:30
DHA YURT BÜLTENİ-14

14 günlük karantina bitti, öğrenciler ailelerine kavuştu

 

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında Almanya ve Belçika'da 14 gün kaldıktan sonra yurda dönen 11 öğrenci, 1 öğretmen ile kendilerini havalimanında karşılayan araç sürücüsü 14 günlük karantina süresi sonunda ailelerine kavuştu.

İslahiye Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakım bölümünde eğitim gören 11 öğrenci, Erasmus programı kapsamında 'Yaşlılar Candır' projesi ile Almanya ve Belçika'ya gitti. 2 ülkede 14 gün süren eğitim sonrası Türkiye'ye dönen 11 öğrenci ve 1 öğretmen 15 Mart günü Adana Havalimanı'nda karşılandı. Yurt dışından gelen öğrenciler, öğretmen ve kendilerini karşılayan şoför sağlık taramasında geçirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan tarama sonrası herhangi bir sağlık sorunu rastlanmayan 13 kişi, tedbir amaçlı okulun öğrenci yurduna yerleştirilerek gözlem altına alındı.

Yurt dışından gelenler ile ilgili başlatılan tedbirlerin uygalanarak karantinaya alınan öğrencilerin 14 gün boyunca ateşleri ölçülerek sağlıl kontrollleri yapıldı. Karantina süresinin dolmasıyla öğrenciler son kez ateşleri ölçülüp kontrolleri sonrası taburcu edilip ailelerine teslim edildi.

Öğrencilerin aileleriyle buluşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Öğrenciler 14 gün süren karantinanın ardından aileleriyle vatandaşlara salgına karşı evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------  Cemil Meriç Teknik Lisesi-  Okul dışında bekleyen aileler-  Yurtta kalan öğrenciler-  Öğrenci velileriyle  röpartajlarÖğrenciler ile velilerin buluşmasıÖğrenciler ile röpartajlarGenel ve detay görüntüler

Haber- Kamera:   Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)

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Keşan'da bandodan 9/8'lik Trakya havalarıyla moral konseri EDİRNE'de Keşan Belediyesi Bando Takımı, koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan vatandaşların moralini yükseltmek için 9/8'lik Trakya havaları çalarak sokakta konser verdi.

Keşan Belediye Bandosu koronavirüs salgınına karşı 'evde kal' çağrısına uyan vatandaşların moralini yükseltmek için 9/8'lik Trakya havaları çalarak şehri turladı. Bandonun, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü önünde başlayan turuna Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşan Emniyet Müdürü Mehmet Tekin de katıldı. Pencere ve balkonlara çıkan vatandaşlar da bandonun çaldığı şarkılara eşlik etti. Mustafa Helvacıoğlu, bando eşliğinde belediye personeli Cenk İşçimen'in evinin önüne gelerek, doğum gününü kutladı.

Koronavirüs nedeniyle yaşanan sıkıntılı süreci birlik olarak yeneceklerini belirten Helvacıoğlu, "Biz de vatandaşlarımıza sokağa çıkmamaları konusunda bu konser turu sırasında uyarılarda bulunuyoruz. Bu sıkıntılı süreci birlikte aşacağız. Vatandaşlarımıza moral için yollara döküldük. Bu işin içinde tamamen iyi niyet var. Bandomuzla birlikte bugün müzik gösterisi yaptık. Balkonlarından bize destek olan ve duyarlı davranarak evlerinde kalan herkese teşekkürler. Kendi sağlımız için sevdiklerimizin sağlığı için evde kalmalıyız. Evde kalırken canlarımız sıkılmasın diye etkinlik gerçekleştirdik. Hep birlikte kurallara riayet ederek güzel günler göreceğiz. Şimdi biraz sabırlı olalım" dedi.

Görüntü Dökümü-----------------------Konser veren belediye bandosu-Bandonun 9/8lik Trakya havaları çalması-Pencere ve balkona çıkan vatandaşlar-Belediye personelinin doğum gününün sokakta kutlanması-Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu röp.-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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Balkondan konser verip 'evde kal' çağrısında bulundular

SAMSUN'da müzikle uğraşan 3 genç, evlerinin balkonuna kurdukları ses sistemiyle konser verip, koranavirüs salgını nedeniyle uzmanların 'evde kal' çağrılarına dikkat çekti. Gençlerin müzik dinletisi, komşularının yanı sıra çevre apartman sakinlerinin beğenisi kazandı. 

Atakum ilçesi, Yenimahalle'de yaşayan ve müzikle yakından ilgilenen 3 genç, koronovirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kapalı alanda bir süre ara vermek zorunda kaldıkları müziği evlerine taşıdı. Salgın sonrasında evlerinden dışarı çıkmayan vatandaşlara bir nebze de olsa moral vermek isteyen 3 arkadaş, yanlarındaki enstrümanlarla, balkonlarına kurdukları ses sistemi ile mini bir konser verdi. Lazer ışıkları ile karşı apartmana 'evde kal' yazısı yansıtan grup, komşularının yanı sıra çevre binaların sakinlerinden de destek gördü. Evlerinin ışıklarını açıp kapayan vatandaşlar ise konser sonrası virüsle mücadele kapsamında görev yapan tüm sağlık personeline de alkışlı destek verdi. 

'BUGÜNLER GEÇECEK'Müzik grubunda yer alan Enes Gevrekçi, beklediklerinin üzerinde katılım sağlandığını belirterek, "Bizler bu akşam, böyle bir projeye yer vererek vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yapmak istedik. Lütfen kimse evinden çıkmasın. Sabırlı olalım, bugünler geçecek, biz çok büyük bir milletiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Konser başlangıcından detaylar-Drone ile görüntüler-Konserden detaylar-Konser veren Enes Gevrekçi ile röportaj

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Sivas'ta karantina altındaki öğrencilere moral etkinliği

YURT dışından Sivas'a getirilip koronavirüs tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi.

Mısır, İskoçya, İrlanda ve Sudan'dan Sivas'a getirilerek, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında KYK bağlı yurtlarda gözlem altında tutulan öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi. KYK İl Müdürlüğünce yurt bahçesinde düzenlenen etkinlikte, KYK çalışanları çalınan çeşitli şarkılara eşlik edip, çiftetelli oynadı. "Bir Sivaslı uğruna", "Lingo lingo şişeler", "Uzun ince bir yoldayım" ve "Türkiyem" adlı şarkıların söylendiği moral etkinliğinde, özel kıyafetli bazı çalışanlar da dikkat çekti. Karantinada tutulan öğrenciler de yurt penceresine çıkarak, alkışlar ve ıslıklarla KYK personeline katıldı. Öğrenciler, "En büyük Türkiye" ve "En büyük Sivas" tezahüratlarında bulundu. Karantinadaki öğrenciler Kovid-19 nedeniyle camilerden yapılan duaya da eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Yurttan drone görüntüsü-KYK personelinin görüntüsü-Şarkılar eşliğinde oynamaları-Öğrencilerin pencerelerden eşlik etmesi-Detaylar

Haber:  Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Mersin'de Ramsar Sözleşmesi'yle korunan deltada yangın ULUSLARARASI Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı.

Deltanın ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi Çayır mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan deltada arazinin bataklık olması sebebiyle müdahale şansı olmadığı için yangının kendiliğinden sönmesinin beklendiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİMustafa ERCAN/SİLİFKE (Mersin), - 

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Manavgat kent merkezinde orman yangını

ANTALYA'nın Manavgat ilçe merkezinde binaların hemen yanında başlayan orman yangını vatandaşları korkuttu. Yangın mahalle sakinleri, orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Manavgat'ın Çağlayan Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Mahalle arasındaki yerleşim yeri ve devlet hastanesi yakınındaki yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yangın bölgesine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. Manavgat Orman işletmesine ait 2 ilk müdahale aracı, 3 arazöz ve 1 su ikmal aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden 3 ekip yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın bölgesinde Orman İşletme Müdürlüğü ve polis ekipleri inceleme yaptı.

Mahallede korku yaşanmasına neden olan yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan H.Ş.'nin babasına ait evin bahçesinde diken ve çalıların yakılması sonucu çıktığı belirlendi. Polis ekipleri ihbarı yapan H.Ş.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Orman yangınından görüntüler (Cep Telefonu)

HABER: Mithat ABAKAN- KAMERA: MANAVGAT (Antalya),

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Devrek'te cinayet zanlısı tutuklandı ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, sokakta tartıştığı Ahmet Cantekin'i (50) tabancayla vurarak öldüren Volkan Y., mahkemece tutuklandı. 

Olay, cuma günü, Devrek Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Volkan Y. aracıyla geldiği ilçe merkezinde Ahmet Cantekin'i gördü. Aracından inen Volkan Y. ile Ahmet Cantekin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Volkan Y. tabancasıyla Cantekin'i vurdu. Mermilerin isabet ettiği Cantekin kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Cantekin, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Cantekin, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Volkan Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Volkan Y., adliyeye sevk edildi. Volkan Y., 'kasten adam öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Güvenlik kamerası cinayet anı

-Ölen kişinin fotoğrafı

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK (Zonguldak), - 


Kaynak: DHA

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