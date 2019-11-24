DHA YURT BÜLTENİ-14

24.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:52

Şehit uzman onbaşı, Afyonkarahisar'da son yolculuğa uğurlandı

'BARIŞ Pınarı Harekatı'nda, askeri aracın çarpması sonucu ağır yaralı kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya (22), memleketi Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyünde son yolculuğa uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'ya, dün saat 17.00 sıralarında, askeri personelin kullandığı 'Kirpi' adı verilen zırhlı araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Akkaya, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehit Mustafa Akkaya'nın cenazesi, Şanlıurfa'dan bugün öğle saatlerinde Afyonkarahisar'a uğurlandı. Zafer Bölgesel Havalimanı'na askeri uçakla getirilen şehidin naaşı, buradan kara yoluyla toprağa verilmek üzere memleketi İscehisar'ın Karaağaç köyüne getirildi. Şehidin ailesinin oturduğu evin çevresine Türk bayrakları asılırken, dün acı haberi alan yakınları ve komşuları da aileyi yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Akif Özkaldı, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti'li milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, CHP Milletvekili Burcu Köksal, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve çok sayıda kişi katıldı.

Mustafa Akkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınması için eve getirilmeden önce baba Taner Akkaya (50), anne Döndü Akkaya (46) ile şehidin 3 kardeşi eve geldi. Şehidin annesi Akkaya, "Benim oğlum ölmedi. Gözlerinden yaşlar akıyor. Yandım anam yandım" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin kardeşleri de uzun süre gözyaşı döktü. Baba Taner Akkaya'yı, Afyonkarahisarlı diğer şehit babaları teselli etti.

'ASLAN OĞLUM BENİ NİYE BIRAKIP GİTTİN?'

Şehidin cenazesi ambulansla ailesinin oturduğu evin önüne getirildi. Mustafa Akkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu ambulanstan indirildikten sonra evin önünde dua okunup, helallik alındı. Anne Döndü Akkaya, "Aslan oğlum beni niye bırakıp, gittin? Ben de oğlumla gideceğim" diyerek ağıtlar yaktı. Şehidin Türk bayrağına sarılı taburu, helallik alınmasından sonra cenaze namazının kılınacağı köy meydanına getirildi.

Cenaze töreni öncesi yaşlı bir adam, şehidin tabutuna sarılıp ağladı. Görevliler tarafından namaz için saf tuttuğu yere götürülen yaşlı adam, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaşlı adam, ambulansa götürülerek müdahale edildi.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun ikindi vakti kıldırdığı namazın ardından şehit Mustafa Akkaya'nın tabutu, bir süre askerlerin omzunda ardından cenazeye katılan kalabalığın elleri üzerinde köy mezarlığına taşındı. Bu sırada şehidin kardeşleri uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'nın cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi.

HAREKATA KATILDIĞINI AİLESİNE SÖYLEMEMİŞ

Vatani görevini bitirdikten sonra yaklaşık 7- 8 ay önce sınava girerek, kazanıp, uzman onbaşı olarak görevine başlayan Mustafa Akkaya'nın, Şanlıurfa'da görev yaptığı, 10 gün önce de 'Barış Pınarı Harekatı'na katıldığı belirtildi. Şehit Akkaya'nın, 'Barış Pınarı Harekatı'na katıldığını arkadaşına söylediği, ailesinin ise haberinin olmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, -

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Adana'da 4 büyüklüğünde deprem ADANA'nın Kozan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kozan ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 16.33'te, 11,25 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Depremin, Kozan'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.

KOZAN (Adana),

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Sokak artasında silahlı kavga: 5 yaralı

ÇORUM'da, iki grup arasında sokak ortasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle vurulan 5 kişi, yaralandı. Polis, silahla ateş açıp kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Kunduzhan Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen iki grup arasında, sokak ortasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken gruptan kimliği belirsiz kişi, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerine saçmaların isabet ettiği 5 kişi, yaralandı. Park halindeki çok sayıda araç da hasar gördü. Olay sonrası saldırgan ile beraberindekiler kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alıp, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü-Yaralıların ambulansa alınması-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları-Kurşunların zarar verdiği araçlar-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 151 borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden saat 14.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü. Rus savaş gemisi, saat 15.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Türk Sahil Güvenlik botunun boğaz geçişi sırasında eşlik ettiği Rus savaş gemisinin güvertesinde askerlerin bulunması ise dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 'Azov'un Çanakkale Boğazı'nı geçişi sırasından genel, detay görüntü.

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Çaydaki balık ölümleri köylüleri tedirgin etti

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki Tuzla Çayı'nda yaşanan balık ölümleri, köylüleri tedirgin etti.

Ayvacık ilçesinde tarlasından dönerken Tuzla Çayı üzerinde telef olan yüzlerce balığı gören Bayram Yoldaş, yetkililere haber verdi. Bunun üzerine bölgeye Ayvacık Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Balık ölümleri köylüleri tedirgin ederken, ekipler, çayda inceleme yapıp, telef olan balıklardan ve sudan numune aldı.

Ölü balıkları görünce tedirgin olduğunu belirten Bayram Yoldaş, "Sabah saatlerinde Tuzla Ovası'ndaki tarlama çift sürmek için geldim. Tarlamdan dönerken de şöyle bir çay suyuna baktım. Su üzerindeki balıkları gördüm. Yüzlerce balık telef olmuş. Neden olmuş, nasıl olmuş tedirgin olduk" dedi.

Balık ölümlerinin nedeninin numuneler üzerinde yapılacak incelemenin ardından belli olacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Çiftçi Bayram Yoldaş ile röp.-Tuzla çayından genel görüntü

-Telef olan balıklardan görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

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Kaynak: DHA