DHA YURT BÜLTENİ -12 Yunan tarafından sınırdaki göçmenlere tarım ilacı sıkıldıYUNANİSTAN kolluk kuvvetlerinin kara sınırlarına giren göçmenlere uyguladığı şiddetin yanı sıra bazı Yunan köylülerin traktörlerle mültecilerin üzerine tarım ilacı sıktığı görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Yunan tarafından sınırdaki göçmenlere tarım ilacı sıkıldı

YUNANİSTAN kolluk kuvvetlerinin kara sınırlarına giren göçmenlere uyguladığı şiddetin yanı sıra bazı Yunan köylülerin traktörlerle mültecilerin üzerine tarım ilacı sıktığı görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde traktöre binen köylülerin tel örgü çekilen sınır hattı boyunca Türkiye tarafındandaki göçmenlere tarım ilacı sıktığı açıkça görülüyor.

Türkiye'den Yunanistan'a geçmek için binlerce göçmenin bekleyişi Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde sürüyor. Yunan güvenlik güçleri, göçmenlere silah, plastik mermi, gaz bombası ve TOMA'lardan tazyikli su sıkalarak sert müdahalesi yer yer devam ediyor. Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı şiddete bugün bir yenisi eklendi. Yunan asker ve polisinin gözetiminde sınırın Türkiye tarafına sokulan traktörlerle tel örgüler arkasında bekleyen göçmenlerin üzerine tarım ilacı sıkıldı.

AŞIRI SAĞCILARIN YAPTIĞI İDDİA EDİLİYOR

Sınır hattı boyunca tarım ilacı atmaya devam edildiğinin görüldüğü görüntüler büyük tepkiye yol açarken, çekim yapanların ise güldüğü duyuldu. Söz konusu görüntülerde görülen tarım ilacının ise Yunanistan'da yaşayan aşırı sağcılar tarafından sıkıldığı iddia edildi. Traktörten tarım ilacı sıkılırken, bölgede bulunan Yunan asker ve polislerinin müdahale etmediği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sosyal medyada yer alan görüntüler-Traktörün sınır bölgesine gelmesi-Traktörden Türkiye tarafına tarım ilacı sıkılması-Traktörün sınır boyuncu tarım ilacı sıkması-Yunan asker ve polisi-Detaylar

Haber: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Otobüs durağında fünyeyle patlatılan şüpheli paket boş çıktı

ŞANLIURFA Emniyet Müdürlüğüne yakın noktadaki otobüs durağına bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı. Paketin boş olduğunun anlaşıldı.

Olay, öğleden sonra Emniyet Müdürlüğü'ne yakın noktada bulunan Devlet Su İşler Bölge Müdürlüğü önündeki otobüs durağında meydana geldi. Durakta bırakılan bir kutuyu görenler bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Bomba imha uzmanı da önlemlerin alınmasının ardından kutuyu fünyeyle kontrollü olarak patlattı. Parçalanan kutunun boş olduğu anlaşılınca, yol yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Polis çevrede önlem almasıBomba imha ekipleri hazırlık yapmasıPaket fünyeyle patlatılmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK -ŞANLIURFA -

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Kamyonun çarpmasıyla öldü; geriye bastonu ve ayakkabısı kaldı

BURSA'nın İznik ilçesinde, geri manevra yapan kamyonetin altında kalan İsmail Yavaş (80), olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşlı adamdan geriye bastonu ile ayakkabısı kaldı.

Kaza, Beyler Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde yaşandı. Yoldan geçmeye çalışan İsmail Yavaş, geri manevra yapan Ramazan G. yönetimindeki 16 Z 3330 plakalı kamyonun altında kaldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonet sürücüsü Ramazan G., gözaltına alınarak İznik Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Olay yerinden detaylar-Yaşlı adam, ayakkabı ve bastondan detaylar

Haber-Kamera: Hayri ŞEN/BURSA,

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Ahırdan 6 büyükbaş hayvanın çalınma anları kameralara yansıdı

KONYA'da bir ahırdan 6 büyükbaş hayvanın çalınma anı güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Polis, hayvanları çalan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 28 Şubet günü Selim Sultan Mahallesi'nde İbrahim Tat'a ait ahırda meydana geldi. Kimliği belirlemeyen 2 kişi ahıra gelip 6 büyükbaş hayvanı alıp, bir araça yükleyip kaçtı. Hırsızlık anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Polis, büyükbaş hayvanları çalan 2 kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Büyükbaş hayvanların çalınma anı

Haber: Mehmet IŞIK/ KONYA

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Müslüman oldu, duygulanarak ağladı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Mustafa Demir ile 5 yıldır evli olan Filipin uyruklu Marlyn Demir, Müslüman olarak 'Amine' ismini aldı. Kelime-i Şehadet getiren Marlyn Demir, duygulanarak ağladı.

İstanbul'da tanıştığı ve 2015 yılında Mustafa Demir ile evlenerek Safranbolu'ya yerleşen Marlyn Demir, Müslüman oldu. Safranbolu İlçe Müftülüğünde düzenlenen törene eşi Mustafa Demir ile katılan Marlyn Demir, İlçe müftüsü İsmail Temur'un yaptığı konuşma ve okunan duaların ardından Kelime- i Şehadet getirdi. Katolik olan Marlyn Demir, Kelime- i Şehadet getirmesin ardından duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Marlyn Demir, "Yaklaşık 4-5 yıldır yavaş yavaş Müslümanlığı öğrenmeye çalışıyorum. Kendi kararım. Şimdi daha rahatım çünkü ben Müslümanım. Eşimle beraber namaz kılıyoruz, başımı yeni yeni kapatıyorum. Ailem bunu biliyor. İlk öğrendiklerinde şok oldular. Neden, nasıl? diye sordular. Mustafa mı zorluyor? diye sordular. Ben hayır bu benim kendi kararım dedim. Ailem de saygı gösterdi. Ailem orada benim için çok mutlu. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum, onlara da anlatıyorum ama biraz zaman gerekiyor.ö dedi.

Safranbolu'da bir otelde çalışan Mustafa Demir, eşinin kendisinin Müslüman olmak istediğini belirterek, "Eşimle, 8-9 yıl önce İstanbul Gülhane Parkı'nda tanıştım. Bir arkadaşıyla İstanbul'a gelmiş gezmeye, ben o zaman orada çalışıyordum. Bana adres sordu, ben de size gösterebilirim dedim oradan itibaren muhabbet sohbet derken ilerledik. Kendisi daha sonra Filipinler'e döndü. Ben Türkiye'de kaldım, okulum vardı, askerliğim vardı sonradan yine beraber olduk. Filipinler'de evlendik. Bir çocuğumuz var. Kendisi Katolik'ti. Kendisinin dinine her zaman saygı duydum. Hiçbir zaman baskı yapmadım. 4-5 yılda Türkiye'de kendi isteğiyle içinden gelerek ben Müslüman olmak istiyorum dedi. Bana namazı öğret bana abdest almayı öğret diyordu. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum.ö diye konuştu.

Safranbolu İlçe Müftüsü İsmail Temur, Marlyn Demir'i tebrik ederek ihtida belgesi verdi ve Kuran-ı Kerim hediye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Müftünün dua okuması-Kelime-i Şehadet getirmesi, ağlaması-Yakınlarına sarılması-Çift ile röp.

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Diyarbakır'da HDP'li eski başkan Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay hapis

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması kapsamında geçen yıl görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'ya, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, 19 Ağustos 2019'da Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı, 22 Ekim 2019'da 'terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandası yapmak' suçundan tutuklandı.Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mızraklı, bugün görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu Kayseri 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılmayı reddetti. Duruşmada cumhuriyet savcısı, Mızraklı'nın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirirken, avukatları ise Mızraklı'nın tahliyesi yönünde karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Adnan Mızraklı'yı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.Öte yandan Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan, 'Bermal' kod adlı terörist H.B.A.'nın, Selçuk Mızraklı hakkında hazırlanan iddianamede verdiği ifadede, terör örgütü PKK'nın yasama organı konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) toplantılarına Mızraklı'nın katıldığını öne sürdü. H.B.A., doktorluk yaptığı dönemde Selçuk Mızraklı'nın, Diyarbakır'da özel hastanede kırsal alandan gece geç saatlerde getirilen 'Hogır' kod adlı teröriste müdahale ettiğini belirterek, güvenlik güçlerine teslim etmeden taburcu olup, serbest kalmasını sağladığını anlattı.H.B.A.'nın, iddianamede yer alan ifadesi şöyle: "Bunun dışında gece saatlerde hasta ve yaralı örgüt mensupları gizlice hastaneye getirilerek Mızraklı'nın kontrolünde, dahil olduğu tedavilerin yapıldığını sık sık duyuyordum. Mızraklı'nın hasta ve yaralı örgüt mensuplarına yönelik tedavileri DTK ve KCK/TM yapılanması içinde biliniyor ve konuşuluyordu. Terör örgütü PKK/KCK'nın Diyarbakır'da en güvendiği doktorlardan biri de Mızraklı'dır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Arşiv

-Adliyeden detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA