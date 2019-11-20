DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4

20.11.2019 17:35 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:35

BEŞİKTAŞ'TA KAFE ÖNÜNDE ÖĞRETMEN KADINA SALDIRAN KADIN YAKALANDI

Ali ABLAY, İSTANBUL, DHA- BEŞİKTAŞ'ta bir kafe önünde öğretmen kadına saldıran kadın gözaltına alındı.

Olay, 12 Kasım'da akşam saatlerinde meydana geldi. Bir okulda öğretmenlik yapan kadın Ihlamurdere Caddesi'ndeki kafenin önünden geçerken bir kadının saldırısına uğradı. Aynı kadın olaya tepki gösterin bir kişiyle de kavga etti. Öğretmen Ş.N.E.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli Berrak K.'yı yakaladı. Ekipler, Berrak K.'nın gidiş yönündeki güvenlik kameralarında inceleme yaptı. Yapılan incelemeler sonucunda Berrak K.'nın birçok ulaşım aracı değiştirdiği tespit edildi.

RESSAM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis, aramalarını Şişli, Bahçelievler, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de aramalarını yoğunlaştırdı. Berrak K., Büyükçekmece'de yakalanarak gözaltına alındı. Ressam olduğu öğrenilen Berrak K.'nin "uyuşturucu madde kullanmak" ve "Mala zarar vermek" suçlarından polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Berrak K.'nın Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü: ------------------------Kadının yakalanması-Olay anı

20.11.2019 - 17.06 Haber Kodu : 191120185

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2- ŞİŞLİ'DEKİ TECAVÜZ GİRİŞİMİ İDDİASI: ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA İSTEMİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Özden ATİK/ İstanbul DHAŞişli Feriköy mezarlığında İ.Ü. adlı kadına tecavüz girişiminde bulunduğu öne sürülen İ.Ç. tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.Şişli'de bulanan Feriköy Mezarlığı'ndan kadın çığlıkları duyan akaryakıt istasyonu çalışanları, yolun kenarında bulunan tabelaların altında çırılçıplak bir kadınla karşılaştı. Kendisine tecavüz edilmek istendiğini söyleyen İ.Ü., polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. İ.Ü.'nün şikayeti üzerine kaza yaptığı aracını olay yerinde bırakarak kaçan İ.Ç. polis tarafından kısa sürede yakalandı. İ.Ç. de İ.Ü.'den şikayetçi oldu.İ.Ç., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.Ç. savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi.

Görüntü dökümü: ----------------Olay yeri-Mağdur kadının akaryakıt istasyonundan verilen kıyafetleri giymesi-Akaryakıt istasyonu çalışanlarının kadını sakinleştirmeye çalışması-Olay yerinden hızla kaçmaya çalışan otomobilin bariyerlere çarpması-Olay yerine gelen polis ekipleri-Sivil polislerle kadının konuşması (56. saniye)-Şüpheliye ait olduğu iddia edilen otomobil-Akaryakıt istasyonu müdürü Cemal Bilge ile röportaj

20.11.2019 - 10.07 Haber Kodu : 191120021

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3- ESKİ EŞ DEHŞETİNDEN MUCİZE ESERİ KURTULAN KADINA CEZAEVİNDEN KORKUTAN MEKTUP

- Eski eşi tarafından defalarca bıçaklandı şah damarı kesildi.Doktorların yaşamasının mucize olduğunu belirttiği genç kadın, vücudunda dehşetin izlerini taşıyor.Cezaevindeki saldırgandan "Mart ayında geleceğim" yazılı mektup alan genç kadın, "Bu adamı tutuksuz yargılamak demek yarım bıraktığın işi tamamla demektir. Lütfen sesimi duysunlar" dedi.

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU - İstanbul DHA - ANTALYA'da boşandığı eşi tarafından defalarca bıçaklanan ve şah damarı kesilen Oya Aydoğdu, cezaevinden aldığı mektupla endişeye kapıldı. Yaşadığı dehşetin ardından yardım isteyen genç kadın, "Bana mektup yazdı. Mart ayında geleceğini söyledi. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu adamı tutuksuz yargılamak demek yarım bıraktığın işi tamamla demektir. Lütfen sesimi duysunlar. Artık kadınlar, anneler ölmesin" diye konuştu.

"KALK SENİ KESECEĞİM DİYE UYANDIRDI"Antalya'da 11 Ekim günü 7 yıl önce ayrıldığı eşi tarafından defalarca bıçaklanan, şah damarı kesilen 3 çocuk annesi Oya Aydoğdu, cezaevinden gelen mektupla endişeye kapıldı. Aydoğdu sesinin duyulması için yetkililere seslendi. Dehşet anlarını da anlatan Aydoğdu, "Şah damarım kesildiği için doktorlar 'mucizesin' dediler. Boğazımdan dökülen kanları hissedince gözümün önüne Emine Bulut geldi" diye konuştuBir çok bıçak darbesi aldığı olaydan mucize eseri kurtulduğunu anlatan 31 yaşındaki Oya Aydoğdu, "Gece beni uyandırdı 'kalk kalk seni keseceğim' diye. Gece yalvarmaları, onun işkenceleri sürdü. Sabah 08.30 gibi çocuğumuzu eve bıraktık. Mutlu aile tablosu ile kimseye belli etmeden. Daha sonra eve geldik. Namazını kıldı, abdestini aldı, beni kesti. Ağzımı kapattı. Boğuşma seslerimiz üzerine kayınvalidem girdi odaya onu üzerimden aldı. Ben boğazımdan akan kanları gördüm. Acı hissetmiyordum. Üst kat komşumuza sığındım. Bağırarak gittim. Onun yardımı sayesinde, doğru müdahalesi sayesinde yaşıyorum. Şoka girmiştim. Uyumamam gerektiğini biliyordum. Çok uykum vardı en son sedyede 'uyuyorum' dedim ve kendimi bıraktım" diye konuştu.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNE EMİNE BULUT GELDİ"Oya Aydoğan, "Doktorlar 'mucizesin' dediler. Şah damarım kesildiği için mucizesin dediler. Acı hissetmedim. Sadece boğazımdan dökülen kanları görüp, elime damarlarımın geldiğini hissedince direkt gözümün önüne Emine Bulut geldi. Dedim ki 'Ben de onun gibi ölüyorum' o öldü çünkü. Ne zaman öleceğim, nasıl öleceğim, acı çekmedim hala, diye aklımdan geçiriyordum. Sürekli dua ettim" şeklinde konuştu.

"SÜREKLİ YARALARIMI SORUYORLAR"Çocuklarının boynundaki yara izlerini sürekli sorduklarını belirterek, "Sesler ve boğuşmaların üzerine annesi kapıyı açıp içeri girince çocuklar da arkasındaydı. Boğazı kesilmiş kanlar içinde bir anne gördüler. İki küçük çocuğum o şekilde şahit oldular. Sürekli yaralarımı soruyor. Kaçamak cevaplar veriyorum. Kan alınması gerekiyordu damarı bulamadılar diyorum geçiştiriyorlar. Ama iki küçük çocuğum gördüler. Küçük kızım rüyasında bir şeyler görüyor, bağırarak uyanıyor. Uyandığında rüyasında bıçaklanma gördüğünü söylüyor" dedi.

CEZAEVİNDEN MEKTUP: MART AYINDA GELECEĞİMTutuklanarak cezaevine konulan eski eşi Poyraz Çavdar tarafından mektup aldığını belirten Aydoğan, "18 Kasım sabahı mektup geldi. 11 Ekim'de olmuştu olay. Mektubu okuyunca hiç şaşırmadım. Çok güzel oynayan, benim tanıdığım Poyraz. Bana 'cezaevinde nikah yapalım' diyor. Herhalde bir tokat attım ben affettiririm kendimi diye düşünüyor. Ama yanılıyor öyle olmayacak. Bana mektup yazdı. Mart ayında geleceğini söyledi. Benim isteğim insanlar ne yaptı da öyle oldu demenin yerine burada bir can, bir kadın, bir annenin canı gidiyordu onun peşinde olsunlar. Ne olursa olsun hiçbir kadının, annenin bu şekilde öldürülmesine, katledilmesine kimsenin hakkı yok. Kimse bir kadına böyle bir ceza veremez. Bu adam Mart ayında çıkacak. Tutuksuz yargılanacak. Bu bir yaralama değil, kasten adam öldürmeye teşebbüstür. Bu benim kolumu, bacağımı sıyırmadı. Şah damarımı kesti bu adam benim. Bilinçli, kasten. Kestikten sonra bırakmadı. Kollarımı da aynı şekilde parçaladı. Göğsümün üstünü de kesti. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu adamı tutuksuz yargılamak demek yarım bıraktığın işi tamamla demektir. Lütfen sesimi duysunlar. Artık kadınlar, anneler ölmesin. Kimse bu şekilde ölmeyi hak etmiyor" diye konuştu.

"11 EKİM BENİM DOĞUM GÜNÜM"Mucize eseri kurtulmasının arından yaşamak için savaşacağını ifade eden Aydoğdu, "11 Ekim aslında benim doğum günüm. Rabbimin bana verdiği ikinci bir şans. İkinci bir hayat. Yaşamak için de savaşacağım. Yalvarıyorum lütfen böylelerinde fırsat verilmesin. Anneler, kadınlar, Emineler, Münevverler olmasın artık. Bunlara fırsat verildiği sürece devam edecek. Bir tane caydırıcı örnek bir şey olsun. Gözümü kapattığımda beynim durmuyor. Çocukların öcüsü olur ya. Biliyorum o orada ama sanki o kapının içinden geçebilecekmiş gibi geliyor. O benim için şu anda bir öcü" dedi.

Görüntü Dökümü------------Oya Aydoğdu röportajı-Şah damarı ve yaralı yerlerinden detaylar-Mektuptan detaylar-Yaralarının ilk halinin fotoğrafları-Twitter fotoğrafları-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)

20.11.2019 - 16.57 Haber Kodu : 191120184

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4- GRUP YORUM ÜYELERİNİN DE YARGILANDIĞI DAVADA 5 SANIĞA TAHLİYE

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, Grup Yorum üyeleri Helin Bölek ve Bahar Kurt'un da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada, savcı tüm sanıkların "Silahlı terör örgüt üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapislerini talep etti. Sanıklara son savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme, 5 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan Helin Bölek, Fikret Akar, Yeliz Kılıç getirildi. Tutuklu sanık Dilan Uludağ ve Bahar Kurt ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı 15 sanığın "Silahlı terör örgüt üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istedi. Sanıklardan Yurdagül Gümüş'ün "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ayrıca 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi istendi. Sanıklar Helin Bölek ve Sultan Gökçek'in "Kamu görevlisine hakaret" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından da ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıla kadar hapisleri talep edildi. Sanık Gülten Matur'un ise beraati istendi.

5 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİMütalaaya karşı beyanları sorulan sanıklar, tahliyelerini talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini isteyerek esas hakkında savunma yapabilmek için süre talep ettiler. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına esas hakkında savunmalarını yapmak için süre verdi. Heyet, sanıklar hakkında "terör örgütü yöneticiliği" suçundan dava açıldığını, ancak "terör örgütü üyeliği" suçuna sanıklar lehine değişme ihtimali bulunması, delillerin toplanmış olması ve tutuklulukta kalan süreyi dikkate alınarak sanıklar Bahar Kurt, Dilan Uludağ, Fikret Akar, Helin Bölek ve Yeliz Kılıç'ın tahliyelerine karar verdi. Duruşma ertelendi.

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5-EKREM İMAMOĞLU, İSTANBUL HAVALİMANI YÖNETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS/ İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'yu ziyaret etti. Samsunlu'dan İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonlara ilişkin bilgi alan Ekrem İmamoğlu, daha sonra İBB ve İGA'nın üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yaklaşık iki saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.Ekrem İmamoğlu ile Kadri Samsunlu, toplantının ardından ziyarete ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul Havalimanı'nın, Türkiye'nin ve dünyanın en büyüğü olmaya koşan bir havalimanı olduğunu belirten İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi olarak çok sıkı koordinasyon ve iletişimde olması gereken bir organizasyonun İstanbul Havalimanı'nda bulunduğunu söyledi. İmamoğlu, "İstanbul'un bir parçası olan bu havalimanının işleri nasıl kolaylaşabilir? Bizden beklentileri; bizim havalimanımızdan beklentilerimiz noktasında verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bütün bunlar İstanbulluların yaşamlarını kolaylaştırma görüşmeleri. Elbette Sabiha Gökçen ile de bu buluşmayı yapacağız. İstanbul'un her kurumu ile hizmet veren her kuruluşuyla en üst seviyede bir ilişki ile süreç yönetimindeyiz. Onun için bugün buradaydık. Bizi karşılayan İstanbul Havalimanı ve İGA yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"İNSANLARIMIZIN YAŞAM KALİTESİNİ DAHA İYİ HALE GETİRECEK NE İHTİYAÇ VARSA..."İETT'nin havalimanına olan hatlarında yeni bir gelişmenin olup olmadığı şeklindeki sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, "Şöyle bir karar birliğine vardık. Biz üst yönetim buluştuk ama önümüzdeki hafta İETT Genel müdürümüz, İSPARK Genel müdürümüz ve diğer ilişkide olan başka genel müdürlerimiz dahil olmak üzere biraz daha işlevsel bir toplantı yapılacak. Örneğin çevredeki kış hazırlıkları ya da yol güzergahındaki bazı beklentiler; bazı döküm araçlarının azaltılması gibi önerileri oldu. Bütün bunları konuşacaklar. Ne ihtiyaç varsa insanlarımızın yaşam kalitesini daha iyi hale getirecek, o konuda kararlı bir şekilde hizmetleri gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

SAMSUNLU: İBB'YE BAZI ÖNERİLERİMİZ OLDUİGA CEO'su Kadri Samsunlu ise Ekrem İmamoğlu'nu ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını, birlikte gerçekleştirdikleri toplantıda kendilerini detaylı bir şekilde anlattıklarını ifade etti. Havalimanındaki operasyonları daha iyi bir noktaya getirmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bazı önerilerinin olduğunu aktaran Samsunlu, "Bu vizyon projesinin İstanbul'a, Türkiye'ye orta ve uzun vadede katkılarının ne olacağını, kendilerine bizim perspektifimizden paylaşma şansımız oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi en önemli paydaşımız. Bizim şu an ki toplu ulaşımımızı, Havaist ve İETT ile İstanbul Büyükşehir Belediyemiz sağlıyor. Onun dışında İGDAŞ, İSKİ, BELBİM gibi bir sürü iştirak ile beraber çalışıyoruz. Bundan sonra da beraber çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Açıklamaların ardından Ekrem İmamoğlu, havalimanından ayrıldı.

Görüntü Dökümü---------------------Ekrem İmamoğlu'nun ziyareti-İmamoğlu'na havalimanı ile ilgili bilgi verilmesi-Toplantıdan görüntüler-Açıklamalar

-Genel ve detay

20.11.2019 -17.13 Haber Kodu : 191120187

Kaynak: DHA