Dha Dış - Yeni Zelanda Kurbanlarını '51 Seccade' ile Andılar

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yönelik yapılan terör saldırısında hayatını yitiren 51 kişi, Almanya'nın Köln kentinde Cuma namazı akabinde dualarla anıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi avlusuna, Cuma namazı öncesi, önlerinde saldırıda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının bulunduğu, farklı renklerde 51 seccade serildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlanılan anma töreni, DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen'in açılış konuşmasıyla başladı. Türkmen, Yeni Zelanda'daki ibadethanelere yapılan saldırılardan dolayı derin bir üzüntü duyduklarını belirterek, "Saldırıda ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Dualarımız onlarla. Terörün dini, ırkı olmaz ve olamaz. Senin veya benim teröristim diye bir şey de yoktur. Terörü haklı kılacak hiç bir sebepte ileri sürülemez. Masum sivilleri hedefine koyup onların hayatlarını kasteden teröristlerin tek hedefi kaos yaratıp bundan beslenmek. Bu oyuna gelmemeliyiz" dedi.

Terörün, insanların ibadethanelerinde, Allah'a yöneldiği ve korumasız oldukları bir anda yapılmasının da çok manidar olduğuna dikkat çeken Türkmen, terörün taşındığı bu yeni şeklinin de çok düşündürücü ve bir o kadar da endişelendirici olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Gördüğünüz gibi, terör kurbanı her kardeşimizi anmak için onların bıraktığı boşluğu sembolize etmesi açısından onlar için seccadelerini serdik ve boş bıraktık. Böylece katledilen masum çocukları, kadınları ve erkekleri, karı-kocaları ve dedelerle nineleri unutmadığımızı belirtmek ve anmak istedik. Kahredici saldırılarda hayatlarını kaybeden yaşları 3 ile 71 arasındaki küçük çocukları, öğrencileri, akademisyenleri, işçileri, doktorları ve mühendisleri anıyoruz. Acımız, tarifsiz büyük. Hiç bir sıhhatli aklın, bu tür bir saldırıyı anlaması mümkün değil. Allah, yerküremizin her yerinde böylesi şeylerin tekrarından hepimizi korusun."

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)'in Köln merkezli anma etkinliğine Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Köln Ehrenfeld Belediye Başkanı Josef Wirges ile DİTİB Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra cami cemaati de katıldı.

Yeni Zelanda'da yaşanan vahşet, Almanya Müslümanları Merkez Konseyi'nin (ZMD) Düsseldorf'taki etkinliği gibi, Almanya'nın birçok yerleşim merkezinde hafta sonu toplantılarıyla anılıp, gündeme getirilecek. - Ngör

Kaynak: DHA