Devrilen kamyondaki meyve ve sebzeler yola döküldü

21.10.2019 08:07

Ankara'da seyir halindeki meyve ve sebze yüklü kamyonun devrilmesi sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Yenimahalle Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Ulus istikametine giden Sabri Öztürk'ün kullandığı 54 ABN 734 plakalı meyve sebze yüklü kamyon Aktim İş Merkezi önünde kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza sonrası kamyon şoförü Öztürk hafif şekilde yaralanırken, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın Yenimahalle-Ulus istikametinin çift şeridi ulaşıma kapandı.

Bu arada kamyonun kasasındaki sebze ve meyveler yola dökülürken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilen Öztürk ayakta tedavi edildi.

Devrilen kamyonun kaldırılması için polis ekiplerince çalışma başlatılırken, ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA