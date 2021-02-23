Devletin şefkat eli Başkaleli depremzedelerin acısını hafifletti

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İran'ın Hoy kentinde geçen yıl meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin yıkıma neden olduğu Van'ın Başkale ilçesinde, yapılan yardımlar ve verilen destekler, vatandaşların devletin şefkat elini yanlarında hissetmelerini sağladı.

İran'ın Hoy kentinde geçen yıl meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin yıkıma neden olduğu Van'ın Başkale ilçesinde, yapılan yardımlar ve verilen destekler, vatandaşların devletin şefkat elini yanlarında hissetmelerini sağladı.

Geçen yıl 23 Şubat'taki sarsıntıdan en çok etkilenen Başkale ilçesinin İran sınırında yer alan Özpınar Mahallesi sakinleri, depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen yakınlarını kaybetmenin hüznünü yaşıyor.

Depremde hayatını kaybeden 10 kişiden 8'inin yaşadığı mahallede, devletin ihya çalışmaları, yapılan yardımlar ve verilen desteklerle felaketin izleri siliniyor.

Acı olayın yaşandığı ilk dakikalardan itibaren yaraların sarılması için her türlü imkanının sunulduğu mahallede, devletin uzattığı şefkat eli, depremzedelerin acısını hafifletti.

"Tüm Türkiye bizimle beraberdi"

Özpınar Mahallesi Muhtarı Cezmi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin depremden etkilenen ilçe sakinlerini bir an bile yalnız bırakmadığını söyledi.

Depremden kısa süre sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bölgeye gelerek vatandaşların acısına ortak olduğunu hatırlatan Arslan, şunları kaydetti:

"O gün devletimiz tüm kurumlarıyla buradaydı. Depremin ilk günü vatandaşlar kurulan çadırlara yerleştirildi. Bir süre sonra da konteynerler getirildi. İnşallah ilkbaharda da konutlarımız yapılacak. Hayvanlar için ayrı çadırlar kuruldu. Hayvanı telef olanlara ödeme yapıldı. Hem devletimiz hem de milletimiz bizler için seferber oldu. Tüm Türkiye bizimle beraberdi. Allah hepsinden razı olsun."

"Önümüzdeki günlerde konutlarımız yapılacak"

Mahalle sakinlerinden Gazi Arslan ise tek geçim kaynağı hayvancılık olduğunu belirterek, depremde birçok ahırın yıkıldığını, yüzlerce hayvanın enkaz altında telef olduğunu aktardı.

Yaşadıkları mağduriyetin devletin sağladığı destekler sayesinde giderildiğini vurgulayan Arslan, "AFAD, Kaymakamlık görevlileri, sağlık ekipleri, jandarma, herkes o gün yardımımıza geldi. Aynı günün akşamında çadırlar kuruldu. Herkes elinden gelenin fazlasını yaptı. Depremden etkilenen herkese yardım yapıldı. Bu kışı konteynerlerde geçirdik. Önümüzdeki günlerde konutlarımız yapılacak. Dört gözle bu günü bekliyoruz." diye konuştu.

Mehmet Özkala da "Depremde 8 yakınımızı kaybettik. O gün herkes acımızı paylaştı. Hem askerler hem de görevliler bizim için seferber oldu. O gün dışarıda kalmadık, çadırlarımıza yerleştik. En büyük ihtiyacımız şu an konut. Devletimiz inşallah kısa zamanda konutlarımıza da yapacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol