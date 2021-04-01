DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Tekirdağ'da partisinin ilçe kongresinde konuştu Açıklaması
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Tekirdağ'da partisinin ilçe kongresinde konuştu Açıklaması

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Politika
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Tekirdağ'da partisinin ilçe kongresinde konuştu Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, illeri ve ilçeleri gezip hakikatin sesi olacaklarını söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, illeri ve ilçeleri gezip hakikatin sesi olacaklarını söyledi.

Babacan, Tekirdağ programı kapsamında geldiği Çerkezköy ilçesinde, otobüsten vatandaşları selamladı.

Ardından partisinin, bir düğün salonunda düzenlenen ilçe kongresine katılan Babacan, burada yaptığı konuşmada, partisinin geçen ay birinci yılını doldurduğunu anımsattı.

Bir yıldır il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy büyümeye devam etiklerini belirten Babacan, "Bir senedir ülkemizin dört bir köşesinde umut olan filizleri büyütüyoruz. Yorulmadan, durmadan, hep beraber çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki artık Türkiye'nin kaybedecek tek bir dakikası bile yok. Biliyoruz ki DEVA Partisi gerçek bir umut haline geldi. Biz DEVA Partisi'nin ülkenin tek umudu olduğunu bilmenin sorumluluğu ile durmadan çalışıyoruz." dedi.

Her kesimden insana hitap eden bir parti olduklarını ve ayrım yapmadan 84 milyonun tamamının sesi olmak için aynı masanın etrafında buluştuklarını vurgulayan Babacan, şunları kaydetti:

"Yeni bir siyasi kültür inşa edeceğiz. Yeni bir Türkiye için yola çıkmış, ilkeler üzerine bir siyasi parti inşa ediyoruz. DEVA Partisi, merkezinde insan olan, 'önce insan' diyen ve bu yönde politikalarını merkezine koyan bir partidir. Parti olarak yapılanmalarımızı tamamladık ve geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanan YSK belgesiyle de DEVA Partisi artık seçimlere girmeye hak kazanan 19. siyasi parti oldu. Ülkemiz için hazırız. Ülkemizin demokrasiye, atılıma ihtiyacı var. Biz il il, ilçe ilçe gezip hakikatin sesi olacağız."

Babacan, ardından bir fabrikada işçilerle yemek yedi ve ilçe merkezinde pazar esnafını ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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