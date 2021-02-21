Derme Deresine rekreasyon düzenlemesi
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Derme Deresine rekreasyon düzenlemesi

21.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:36
Derme Deresine rekreasyon düzenlemesi

Battalgazi Belediyesince Derme Deresi Rekreasyon Alanı Projesi'nin 1. etap çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandı.

Battalgazi Belediyesince Derme Deresi Rekreasyon Alanı Projesi'nin 1. etap çevre düzenlemesi çalışmalarına başlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu projede, teraslama ve zemin düzeltme çalışmalarını başlattı.

Belediyenin Etüt Proje ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapılacak peyzaj çalışmaları ve taş duvar imalatları öncesinde teraslama ve zemin düzeltme çalışmalarına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, projenin çevre yolunun altındaki bölgelerin gelişimi açısından büyük önem arz ettiğine dikkati çekti.

Projenin etaplar halinde hayata geçirileceğini ifade eden Güder, şöyle devam etti:

"Malumunuz bu tür projeler uzun vadeli projelerdir. Geçen hafta yaptığımız yoğun Ankara programlarımız dahilinde Kanalboyu'ndan Eski Malatya'ya kadar yapılacak olan dere ıslahı ve rekreasyon projemiz hakkındaki taleplerimizi, ilgili bakanlarımıza ilettik. İlçemizin değerine değer katacak ve Malatyalıların uğrak yeri olabilecek bir projeyi hayata geçirdik. Malatya'daki tüm vatandaşlarımızın özellikle tercih edecekleri, her gün aileleriyle güzel zaman geçirebilecekleri ve çocukların enerjilerini harcayabileceği bir projeyi ilçemize kazandırıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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