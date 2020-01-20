Dere yatağında 26 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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Dere yatağında 26 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dere yatağında 26 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

20.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:44
Dere yatağında 26 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

'nın Doğubayazıt ilçesinde dere yatağında 26 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, ilçeye bağlı Üzengili köyü bölgesinde dere yatağına gizlenmiş vaziyette 26 bin 400 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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