Depremzede çocuklar "eğitim" ile rehabilite edildi

11.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:28

Malatya'da depremi yaşayan çocuklar, tiyatro ve kil şekillendirme eğitimi ile rehabilite edildi.



Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından, depremi yaşayan çocuklara yönelik psikososyal destek amaçlı tiyatro ve kil şekillendirme eğitimi verildi. 200 çocuğun yararlandığı eğitimler, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezinde (MABESEM) 5 gün boyunca devam etti. Eğitimlerden, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yürüttüğü Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı kapsamındaki koruyucu aile koruma ve bakımı altında olan çocuklar yararlandı. Çocuklar, Sanat Merkezindeki Kil Şekillendirme Atölyesinde keyifli vakitler geçirerek etkinliklere katıldı.



Çocuklar mutlu oldu



Sanat Merkezi'ndeki Kenan Işık Tiyatro Atölyesi'nde gerçekleştirilen tiyatro eğitimlerinde de çocuklar bol bol eğlendi. Tiyatro eğitimi veren Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MBŞT) oyuncuları ayrıca çeşitli skeç ve gösteriler sundu.



Eğitimlerin tamamlanması dolayısıyla kapanış programı gerçekleştirildi. Aileleriyle programa katılan çocuklar, program sonunda toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. - MALATYA

Kaynak: İHA