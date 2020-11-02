Deprem sonrası Yunanistan'dan kritik açıklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Deprem sonrası Yunanistan'dan kritik açıklama

02.11.2020 11:05 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:09
Deprem sonrası Yunanistan'dan kritik açıklama

Ege Denizi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, Yunan adası Sisam adasında da can kaybı ve hasara neden olurken, Yunanistan Depremden Korunma Teşkilatı Başkanı Efthymios Lekkas, ülke genelinde 10 bin binanın tehlike altında olduğunu duyurdu.

Ege Denizi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, Yunan adası Sisam adasında da can kaybı ve hasara neden olurken, Yunanistan Depremden Korunma Teşkilatı Başkanı Efthymios Lekkas, ülke genelinde 10 bin binanın tehlike altında olduğunu duyurdu.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Yunan adası Sisam (Samos) Adası'nda 2 kişinin hayatını kaybetmesine, 19 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Deprem sonrası adada bulunan binaların durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Yunanistan Depremden Korunma Teşkilatı Başkanı Efthymios Lekkas, deprem sonrası yaklaşık 300'in kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

10 BİN BİNA RİSK ALTINDA

Lekkas, depremin ardından yapılan incelemeye göre, ülke genelinde 10 bin binanın yüksek risk taşıdığını tespit ettiklerini duyurdu. Lekkas, depremin vurduğu bir başka kent olan Vathi'deki duruma ilişkin ise, "Zor bir durum. Kolay değil, çünkü 2- 3 bin kişi deprem riski ile karşı karşıya… Gerekli önlemi almak için çalışmalara başladık" dedi.

FUTBOL SAHASINA ÇADIR KENT

Sisam'da yaşanan son gelişmelere göre, Yunanistan Kara Kuvvetleri (GES) adada depremden zarar gören vatandaşlara yardım etmek üzere futbol sahasına çadırlar kurdu. Depremde etkilenen halka üç öğün yemek dağıtımına başlandı. Öte yandan deprem sonrası yağan yağmur ve tsunami sonrasında yaşanan taşkınlıkların neticesinde yollarda meydana gelen zararın onarılması için de askeri ekipler iş makineleriyle göreve başladı. Diğer yandan İzmir'in ağır yara aldığı Ege Denizi'ndeki deprem Sisam Adası'nda da hissedildi. Adada bir kilisede çökme meydana gelirken, 17 ve 15 yaşlarındaki iki öğrenci okul dönüşü hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı.


Deprem sonrası Yunanistan'dan kritik açıklama
Deprem sonrası Yunanistan'dan kritik açıklama
Deprem sonrası Yunanistan'dan kritik açıklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ermenistan yine sivilleri hedef aldı: Azerbaycan'dan ilk açıklama
Ermenistan yine sivilleri hedef aldı: Azerbaycan'dan ilk açıklama
Hatay'daki saldırı sonrası Erdoğan'dan kararlılık mesajı: Terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz
Hatay'daki saldırı sonrası Erdoğan'dan kararlılık mesajı: Terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz
Fransa'nın beklediği destek Yunanistan'dan geldi: Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözleri kabul edilemez
Fransa'nın beklediği destek Yunanistan'dan geldi: Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözleri kabul edilemez
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Murat Kurum İlham Aliyev Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Türkan Şoray Yonca Evcimik Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Eddie Newton Mbaye Diagne Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Josef De Souza
Daha Fazla Cuma İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Deprem sonrası Yunanistan'dan kritik açıklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 11:16:11. #1.15#
title