Deprem mi oldu? Niğde'de deprem mi oldu? Son dakika depremler
Kandilli Rasathanesi son dakika verilerine göre Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bölgesinde yer alan Türkiye, sarsılmaya devam ediyor. İşte, son dakika depremler listesi...
AFAD, Niğde ili Bor ilçesinde saat 22.08 sıralarında 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandığını bildirdi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Öte yandan sarsıtı çevre illerden de hissedildi. İşte, detaylar...
DEPREM Mİ OLDU?
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi.
SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.09.20 22:18:53-8.5-.-2.9-.-KARACAOREN-(AKSARAY)
2020.09.20 22:08:05-2.8-.-5.15.4OBRUK-BOR (NIGDE)
2020.09.20 21:09:08-9.8-.-2.6-.-AKDENIZ
2020.09.20 20:33:07- 9.7-.-0.9-.-SIVRICE (ELAZIG)
2020.09.20 19:12:11-5.9-.-2.5-.-ELMALI-YEDISU (BINGOL)
2020.09.20 19:08:15-5.4-.-1.9-.-CENGELLI-PUTURGE (MALATYA)
2020.09.20 18:39:42-12.8-.-1.4-.-GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2020.09.20 17:42:46-4.5-.-1.9-.-SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI)
2020.09.20 17:40:28-7.6-.-3.33.3KIBRIS RUM KESIMI
2020.09.20 17:13:35-8.5-.-2.2-.-KANLICAYIR-ZARA (SIVAS)
2020.09.20 13:39:48-6.9-.-3.22.9IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)
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