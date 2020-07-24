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Denizlispor'da ligde kalma hesapları

Süper Lig 2019-2020 sezonunda son haftaya düşme hattının 3 puan önünde giren Yukatel Denizlispor, yarın MKE Ankaragücü maçından en az 1 puan alarak ligde kalmanın hesaplarını yapıyor.

Denizlispor'da ligde kalma hesapları
24.07.2020 11:05 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:08

Süper Lig 2019-2020 sezonunda son haftaya düşme hattının 3 puan önünde giren Yukatel Denizlispor, yarın MKE Ankaragücü maçından en az 1 puan alarak ligde kalmanın hesaplarını yapıyor.

MKE Ankaragücü'nün veda ettiği ligde, 35 puan ve averajla 14. sırada bulunan Yukatel Denizlispor'un yanı sıra, aynı puana sahip Çaykur Rizespor ile 32'şer puanlı Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan ikisi daha küme düşecek.

Yarın hakem Alper Ulusoy'un yöneteceği müsabakada Denizli Atatürk Stadı'nda MKE Ankaragücü'nü konuk edecek yeşil-siyahlı ekip en az 1 puan aldığı takdirde, diğer rakiplerinin elde edeceği sonuçlardan bağımsız olarak gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele verme şansı bulacak.

Düşme ihtimalleri

Düşme ihtimali bulunan 4 takımın olası puan eşitliğinde, Yukatel Denizlispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor lige veda edecek. Yukatel Denizlispor'un Hes Kablo Kayserispor veya BtcTurk Yeni Malatyaspor ile ligi aynı puanla bitirmesi halinde Denizli ekibi rakiplerinin gerisinde kalacak.

Çaykur Rizespor'un en az 1 puan kazanması ve diğer 3 takımın olası puan eşitliğinde de BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor lige veda eden ekipler olacak.

Çaykur Rizespor, Yukatel Denizlispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'un puan eşitliğinde ise Kayseri ekibi ile BtcTurk Yeni Malatyaspor ligden düşecek.

Denizlispor, ligde kalma mücadelesini 4. kez son haftaya bıraktı

Bu sezon 20. kez Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Denizlispor, 1987-1988, 1996-1997 ve 2009-2010 sezonlarında lige veda etmişti.

Yeşil-siyahlı ekip, şimdiye kadar 3 sezonda ligde kalmayı son haftada garantiledi.

1995-1996 sezonunda son haftaya 34 puanla düşme hattındaki Eskişehirspor'un 2 puan önünde 14. sırada giren Denizlispor, konuk olduğu Galatasaray'a 1-0 mağlup olmasına rağmen rakibinin de Trabzonspor'a yenilmesiyle ligde kaldı.

2005-2006'da ise 34. hafta öncesinde 36 puanlı 3 takımdan biri olarak averajla düşme hattının hemen üzerinde yer alan yeşil-siyahlı ekip, son haftaya averajla lider durumda giren Fenerbahçe'yi konuk etti. Şimdiki teknik sorumlusu Levent Kartop'un forma giydiği müsabakada rakibiyle 1-1 berabere kalan ve sarı-lacivertli ekibi şampiyonluktan eden Denizli temsilcisi, yine son haftada lige tutunmayı başarmıştı.

Bir sonraki sezon da son haftaya 40 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde giren Denizlispor, 34. haftada Manisaspor deplasmanından golsüz beraberlikle döndü ve rakiplerinin puan kaybetmesiyle yine ligde kalmayı bildi.

Kartop: "Bu tarz dönüm noktası maçlara çok çıktık"

Yukatel Denizlispor Teknik Sorumlusu Levent Kartop, AA muhabirine, MKE Ankaragücü maçıyla ligi en iyi şekilde tamamlamak istediklerini söyledi.

Tüm camia ve şehir olarak bu maça odaklandıklarını kaydeden Kartop, "Tüm sezonun emeğinin karşılığını bu maçta almak istiyoruz. Olmazsa olmaz bir maça çıkacağız. Allah'ın izniyle 90 dakika sonunda ligde kalmak istiyoruz. Futbolculuk dönemimizde bu tarz dönüm noktası maçları çok oynadık. Hep alnımızın akıyla bu mücadelelerden çıktık. Bu sezonu da en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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