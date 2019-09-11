Denizli gizli cennet saklıgöl, koruma altına alındı

11.09.2019 15:25

Gizli cennet Saklıgöl, koruma altına alındı

Denizli'nin Honaz ilçesindeki 'Saklıgöl', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede bugün yayımlanan karara göre, kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

Honaz dağlarında yaklaşık 1200 metre rakımda bulunan Yukarıdağdere Mahallesi'nde, çam ağaçları arasında yer alan Saklıgöl, tektonik olaylar sonucu çöküntüyle oluştu. Tatlı su canlılarına ev sahipliği yapan Saklıgöl, özellikle fotoğraf meraklıları için vazgeçilmez yerlerden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca gölün etrafı daha önce piknik alanı olarak düzenlendiği için vatandaşlar da piknik için burayı tercih ediyor. Çevrede fazla tanınmayan ve adı da bu nedenle Saklıgöl olarak kalan gölün çapı 300 metreyi buluyor. Gölde sazlıklardan oluşan 7 tonluk yüzen bir ada mevcut. Ada rüzgarın etkisiyle zaman zaman yer değiştiriyor. Doğal güzelliğiyle cennet yerlerden biri olan Saklıgöl'ün bu güzelliği, alınan kararla korunmaya alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre Saklıgöl, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

BELEDİYE BAŞKANI KARARI OLUMLU KARŞILADI

Honaz Belediye Başkanı CHP'li Yüksel Kepenek, Saklıgöl'ün koruma altına alınmasının gelecek açısından önemli olduğunu ifade ederek, Saklıgöl, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle koruma altına alındı. Çocuklarımıza, torunlarımıza ve onların çocuklarına daha doğrusu geleceğe aktarma konusunda doğru bir karar alındı. Burası çok değerli bir bölge. 1200 metre rakımda, havasıyla, ormanlık alanları ve doğasıyla ziyaretçilerin güzel zamanlar geçirdiği bir yer. Biz, Honaz Belediyesi olarak daha güzel projeler yapacağız. Saklıgöl, 30 Temmuz 2019'da, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından alınan kararla Honaz Belediyesi'ne devredildi. Burada peyzaj çalışması yapacaktık ancak kararname çıktı. Kararnameyle burası gelecek yüzyıllara aktarılacak alan haline gelecek. Üst ve altyapı çalışmaları tamamen kontrol altında olacak. Burada çaktığımız her çivi, attığımız her adım geleceği bağlayıcı olduğu için yapılacaklar bir kurumdan geçecek. Çok doğru yerinde ve zamanında alınmış bir karar olarak düşünüyorum dedi.

Yukarıdağdere Mahallesi Muhtarı Ahmet Aslan ise, Saklıgöl'ün doğal bir cennet olduğunu belirterek, Hafta sonları burası çok kalabalık oluyor, piknik için geliyorlar. Burası saklı bir cennet. Hatta göl içinde bağımsız bir ada bile var. Yaklaşık 40 metrekarelik ada, rüzgarın estiği yöne doğru kayıyor. Saklıgöl, koruma altına alınmasıyla daha güzel olacak diye konuştu.

Kaynak: DHA