Denizli'de polisi yaralayıp kaçmaya çalışan şüpheli vurularak durduruldu
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Denizli'de polisi yaralayıp kaçmaya çalışan şüpheli vurularak durduruldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisini gözaltına almaya çalışan polisin bacağını kırarak yaralayan şüpheli, başka polis tarafından vurularak yakalandı.

Denizli'de polisi yaralayıp kaçmaya çalışan şüpheli vurularak durduruldu
07.08.2020 21:17 | Son Güncelleme: 07.08.2020 21:20

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisini gözaltına almaya çalışan polisin bacağını kırarak yaralayan şüpheli, başka polis tarafından vurularak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 5 hırsızlık ve 2 kasten yaralama suçundan kaydı bulunan ve 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Bilal A'nın Zeytinköy Mahallesi'ndeki bir apartta olduğu bilgisine ulaştı.

Sokakta polis ekiplerini fark ederek kaçan Bilal A, kovalamaca sonrası kendisini gözaltına almaya çalışan polis memuru Kazım Ö'nün bacağını tekme darbesiyle kırıp kaçmak istedi.

Başka bir polis tarafından bacağından vurularak yakalanan şüphelinin üzerinde bıçak ele geçirildi.

Yaralı polis memuru Kazım Ö. ile zanlı Bilal A. sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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