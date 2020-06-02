Denizli'de evinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evine davet ettiği arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evine davet ettiği arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi, hastaneye kaldırıldı. Sümer Mahallesi'nde ikamet eden Salim K. (61), evinde arkadaşı H.H.K. (65) ile alkol aldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.K, ekmek bıçağı ile arkadaşını vücudunun değişik yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Salim K. ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan H.H.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA