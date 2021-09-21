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Denetimde ceza yiyen sürücüden sitem: "Kemer takmamaya devam edeceğim"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Denetimde ceza yiyen sürücüden sitem:

Kadıköy'de, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından drone destekli trafik denetimi yapıldı.

Kadıköy'de, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından drone destekli trafik denetimi yapıldı. Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı. Cezai işlem uygulanan bir sürücünün ise "Kemer takmamaya devam edeceğim" diyerek cezaya tepki göstermesi ilginç anlara sahne oldu.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Bağdat Caddesi Şaşkın Bakkal ışıklarda drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde, emniyet kemeri takmayan sürücüler drone ile tespit edildi. Drone ile tespit edilerek emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı. Emniyet kemeri takmadığı için cezai işlem uygulanan bir sürücü, sitemde bulunarak emniyet kemeri takmamaya devam edeceğini söyledi. Cezai işlem uygulanan sürücünün, "Kemer takmamaya devam edeceğim" dediği anlar ise kameraya yansıdı. Denetimin gün içinde farklı noktalarda devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Denetimde ceza yiyen sürücüden sitem: Kemer takmamaya devam edeceğim

Denetimde ceza yiyen sürücüden sitem: Kemer takmamaya devam edeceğim

Denetimde ceza yiyen sürücüden sitem: Kemer takmamaya devam edeceğim

Denetimde ceza yiyen sürücüden sitem: Kemer takmamaya devam edeceğim

Denetimde ceza yiyen sürücüden sitem: Kemer takmamaya devam edeceğim

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