ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Amerika, büyük ülkemize liderlik etmem için beni seçtiğin için...

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Amerika, büyük ülkemize liderlik etmem için beni seçtiğin için onur duyuyorum.