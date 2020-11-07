ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Amerika, büyük ülkemize liderlik etmem için beni seçtiğin için...
07.11.2020 19:44 | Son Güncelleme: 07.11.2020 20:07
ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Amerika, büyük ülkemize liderlik etmem için beni seçtiğin için onur duyuyorum.
ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Amerika, büyük ülkemize liderlik etmem için beni seçtiğin için onur duyuyorum. İşimiz zor olacak ama size söz veriyorum, bana oy versin vermesin tüm Amerikalıların Başkanı olacağım. Bana olan inancınızı koruyacağım" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı