Demet Akalın, Kendisine "Maymun" Diyen Takipçisine Esti Gürledi
Şarkıcı Demet Akalın, kendisine "Maymun" diyerek hakaret eden takipçisine sosyal medya hesabından yaptığı yorumla ayar verdi. Akalın, "Patlıcan burnunla bana maymun demek hoşt." yorumunu yaptı.
Şarkıcı Demet Akalın, kendisine "Maymun" diyerek hakaret eden takipçisine sosyal medya hesabından yaptığı yorumla ayar verdi. Akalın, "Patlıcan burnunla bana maymun demek hoşt." yorumunu yaptı.
"PATLICAN BURNUNLA BANA MAYMUN DEMEK"
Demet Akalın, kendisine yapılan iyi ve kötü yorumlara cevap vermekte gecikmiyor. Geçtiğimiz günlerde 'yüzün çökmüş' diyen takipçisine yazdığı yorumla gündem olan ünlü şarkıcı, bu sefer de kendisi için "Maymun resmen" mesajını atan bir takipçisine kızdı. Akalın, Instagram hesabı üzerinden kendisine "Maymun resmen" yorumunu yapan takipçisine "Patlıcan burnunla bana maymun demek hoşt." cevabını verdi.
YORUMLAR (11)
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hayırlı kandiller herkeseCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bildigim kadarıyla şarkıcılar ölünce kara topraga girince yaptıkları günahlar,bir yılana bir maymuna bir hınzıra dönüşecek,,orada durumlar çok berbat olacakmış,,ninem küçükken anlatırdı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sen kurban ol maymunaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bir insana hakaret eden insan önce kendisi aynaya baksın kusursuz kimse yokturCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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hiçte fena benzetme değil neden alınmış kiiiiiCevap Yaz 4 Yayından Kaldır