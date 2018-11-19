Demet Akalın, Kendisine "Maymun" Diyen Takipçisine Esti Gürledi

Şarkıcı Demet Akalın, kendisine "Maymun" diyerek hakaret eden takipçisine sosyal medya hesabından yaptığı yorumla ayar verdi. Akalın, "Patlıcan burnunla bana maymun demek hoşt." yorumunu yaptı.

"PATLICAN BURNUNLA BANA MAYMUN DEMEK"

Demet Akalın, kendisine yapılan iyi ve kötü yorumlara cevap vermekte gecikmiyor. Geçtiğimiz günlerde 'yüzün çökmüş' diyen takipçisine yazdığı yorumla gündem olan ünlü şarkıcı, bu sefer de kendisi için "Maymun resmen" mesajını atan bir takipçisine kızdı. Akalın, Instagram hesabı üzerinden kendisine "Maymun resmen" yorumunu yapan takipçisine "Patlıcan burnunla bana maymun demek hoşt." cevabını verdi.