Delil yetersizliği kararıyla beraat eden Tuma Çelik'in gerekçeli kararı açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Delil yetersizliği kararıyla beraat eden Tuma Çelik'in gerekçeli kararı açıklandı

Delil yetersizliği kararıyla beraat eden Tuma Çelik'in gerekçeli kararı açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nitelikli cinsel saldırı suçuyla yargılandığı davadan beraat eden Tuma Çelik'in gerekçeli kararı açıklandı.

Nitelikli cinsel saldırı suçuyla yargılandığı davadan beraat eden Tuma Çelik'in gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme, yeterli delil bulunmadığını belirterek 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesini işaret etti.

Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında bir dernekte tanıştığı D. K.'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelen Çelik, Halkların Demokratik Partisi (HDP)'den istifa ettikten sonra da 7 Ekim tarihinde TBMM Genel Kurulunda dokunulmazlığı da kaldırılmıştı. Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis ceza istenmişti.

Tarafların savunmasının dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti eski HDP'li Tuma Çelik'e beraat kararı vermişti. Kararın gerekçesi olarak yapılan açıklamada da, "D.K'nın ifadelerinde çelişkilerin olması, olay yaşandığı gün her hangi bir şikayet bulunmaması, DNA profillerinin mağdurla uyumlu olmaması, olaydan 1,5 sene geçtikten sonra müracaatın yapılması ve mağdurun Whatsapp görüşmelerinin değerlendirilmesi sonucu sanığın beraatine karar verilmiştir" denildi.

'DNA profilleri mağdurla uyumlu değil'

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında beraat eden Çelik hakkında verilen kararın gerekçesi olarak 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gösterildi. Mahkeme tarafından açıklanan gerekçede, "Gerçekleşme şekli şüpheli veya tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkumiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkumiyeti; herhangi bir ihtimale değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır" maddesini hatırlatarak, Ankara Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı tarafından dosyaya gönderilen raporda, iddia edilen evden alınan DNA profillerinin mağdurla uyumlu olmadığı, katılana ait biyolojik kalıntı tespit edilmediğini belirtti. Ayrıca olay günü mağdur ve sanığın geceyi birlikte geçirdikleri evde kolluk güçlerince yapılan araştırmada herhangi bir gürültü gelmediği, herhangi bir şikayet konusu olmadığı yönünde de mahkemeye cevap geldiğini hatırlatılan kararda, sanık tarafının tanık olarak gösterdiği kişi ile mağdur arasında geçen Whatsapp görüşmeleri, mağdurun kolluk ile mahkemede verdiği ifadelerdeki çelişkiler, mağdurun olaydan sonra da sanıkla telefon irtibatının devam etmesi, iddia edilen suç ile müracaatın yaklaşık 1,5 yıl sonra yapılması, mağdurun sosyal medya üzerinden gönderdiği tehdit içerikli mesajlar ile tüm dosya kapsamında; kamu davasına konu fiilin katılana yönelik cebir, tehdit veya katılanın rızası dışında cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik, sanığın savunmasının aksini gösteren cezalandırılmasına yeterli delil bulunmadığından 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği sanığın beraatine karar verildi' ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Nikos Dendias Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Mesut Özil Ryan Babel Bülent Uygun Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Delil yetersizliği kararıyla beraat eden Tuma Çelik'in gerekçeli kararı açıklandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 23:17:06. #1.14#

title