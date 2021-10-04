Days Gone, Horizon Zero Dawn'ın yayıncısı PlayStation Studios'un oyunları Steam'de indirime girdi

Steam'de yayıncı indiriminde bu hafta PlayStation Studio yer alıyor. Steam'de PlayStation'ın yayınladığı oyunlarda %50'ye varan indirimler bulunuyor. Ayrıca oyunların yanı sıra indirilebilir içerikler de indirime girdi. PlayStation Studios'un indirimi 5 Ekim'de sona eriyor.

İndirime giren oyunları sizler için listeledik. PlayStation Studios indirim sayfasına gitmek için buraya tıklayınız.

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İNDİRİME GİREN PLAYSTATION OYUNLARI

Days Gone – 223,00 TL

Predator: Hunting Grounds – 124,50 TL

Horizon Zero Dawn Complete Edition – 165,00 TL

Helldivers Dive Harder Edition – 29,90 TL

Predator: Hunting Grounds – Isabelle DLC Pack – 25,00 TL

Predator: Hunting Grounds – Dante "Beast Mode" Jefferson DLC Pack – 25,00 TL

Predator: Hunting Grounds – Dutch 2025 DLC Pack – 25,00 TL

Predator: Hunting Grounds – Dutch '87 DLC Pack – 25,00 TL

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