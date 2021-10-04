Days Gone, Horizon Zero Dawn'ın yayıncısı PlayStation Studios'un oyunları Steam'de indirime girdi - Haberler
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Days Gone, Horizon Zero Dawn'ın yayıncısı PlayStation Studios'un oyunları Steam'de indirime girdi

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Days Gone, Horizon Zero Dawn'ın yayıncısı PlayStation Studios'un oyunları Steam'de indirime girdi

PlayStation oyunları PC oyuncuları için Steam'e ekleniyor. Days Gone, Horizon Zero Dawn, Steam'de indirime girdi.

Steam'de yayıncı indiriminde bu hafta PlayStation Studio yer alıyor. Steam'de PlayStation'ın yayınladığı oyunlarda %50'ye varan indirimler bulunuyor. Ayrıca oyunların yanı sıra indirilebilir içerikler de indirime girdi. PlayStation Studios'un indirimi 5 Ekim'de sona eriyor.

İndirime giren oyunları sizler için listeledik. PlayStation Studios indirim sayfasına gitmek için buraya tıklayınız.

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İNDİRİME GİREN PLAYSTATION OYUNLARI

  • Days Gone – 223,00 TL
  • Predator: Hunting Grounds – 124,50 TL
  • Horizon Zero Dawn Complete Edition – 165,00 TL
  • Helldivers Dive Harder Edition – 29,90 TL
  • Predator: Hunting Grounds – Isabelle DLC Pack – 25,00 TL
  • Predator: Hunting Grounds – Dante "Beast Mode" Jefferson DLC Pack – 25,00 TL
  • Predator: Hunting Grounds – Dutch 2025 DLC Pack – 25,00 TL
  • Predator: Hunting Grounds – Dutch '87 DLC Pack – 25,00 TL

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Days Gone, Horizon Zero Dawn'ın yayıncısı PlayStation Studios'un oyunları Steam'de indirime girdi - Haberler
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