Dargeçit Belediyesi kırsal mahallelerde yol açma ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Mardin'in Dargeçit Belediyesi kırsal mahallelerin ulaşım sorununu çözmek için yeni yol açma ve mevcut yolları genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mardin'in Dargeçit Belediyesi kırsal mahallelerin ulaşım sorununu çözmek için yeni yol açma ve mevcut yolları genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dargeçit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Değerli Mahallesinin Yeşilöz ve Mehmedora mevkisinde yol çalışmaları yürütüyor.

Dargeçit Belediye Başkanı Cüneyt Aksoy, kırsal bölgelerde ulaşımı rahatlatacak yatırımlara devam ettiklerini belirterek, vatandaşların mağdur olmadan gerek bağ ve bahçesine gitmesi gerekse de konforlu yollarda yolculuk yapması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Ekiplerin sahada talepleri yerine getirmek için büyük bir özveri ve gayretle çalıştığını dile getiren Aksoy, vatandaşların kaliteli hizmetle buluşması için her alanda çalışmaları sürdüreceklerini aktardı.

Mahallede yaşayan vatandaşlar da yol sorunlarının çözüme kavuşturulmasından memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Aksoy ve beraberindeki ekiplere yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz