Darende'de Kovid-19 değerlendirme toplantısı yapıldı
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Darende'de Kovid-19 değerlendirme toplantısı yapıldı

19.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:36
Darende'de Kovid-19 değerlendirme toplantısı yapıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Malik Çalışır başkanlığında ilçe kütüphanesinde gerçekleştirilen toplantıda koronavirüs salgını konusunda daha önce alınan tedbirler değerlendirilerek, kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve salgının yayılma hızını kontrol altında tutma konuları görüşüldü.

Kaymakam Çalışır, ilçede pandeminin başından bugüne 2 bin 13 kişide Kovid -19 vakası görüldüğünü belirterek, "Şu an için pozitif vaka sayımız 16 kişi ile kontrol altındadır. Aşılama çalışmalarımız ise hızlı bir şekilde devam ediyor. 4 bin 288 kişinin aşılama çalışmaları tamamlandı. 1432 kişinin ise 2. doz aşıları yapıldı. Bu tablolara bakılırsa hastalığın kontrolümüz altında olduğu görülmektedir." dedi.

2021 yılında yapılan ayni ve nakdi yardımlara ilişkin bilgi veren Çalışır, "Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla 2021 yılı içerisinde 80 bin 800 TL esnafa destek verildi. Yılın ilk çeyreğinde vatandaşlara dağıtıl yardımların toplamı ise 3 milyon 663 lirayı bulmuştur. Bin 856 gıda kolisi de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. Yasaklarda ise 3 bin 64 adet ekmek dağıtıldı." diye konuştu.

Çalışır, son olarak salgının kontrol altına alınması için kurallara uyulmasının önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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