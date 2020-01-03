Darbeler, çatışmalar, gizli anlaşmalar: ABD-İran ilişkilerinin son 50 yılı

03.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:54

On yıllardır diplomatik ilişkiye sahip olmayan ve her fırsatta birbirini terörist olarak tanımlayan Amerika Birleşik Devletleri ile İran yönetimlerinin General Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından nasıl tepki verecekleri merak konusu.



Washington ile Tahran, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gemi saldırılarının ardından karşı karşıya gelmişti. Hürmüz Boğazı'nda 2019'un 13 Haziranı'nda meydana gelen petrol gemisi yangınları ve ABD'nin olaydan İran'ı sorumlu tutması, Washington - Tahran hattında var olan mevcut gerilimin daha da tırmanmasına neden oldu. Euronews.com'da Görüntüle