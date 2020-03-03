Dar Elbise Filmi
Dar Elbise filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Dar Elbise filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Paris’te yaşayan moda tasarımcısı Lisa, yeni kreasyonu için sıradışı bir defile düzenlemek için Türkiye’deki arkadaşı Helin ile görüşmektedir. Helin defileyi gerçekleştirmek için genç ve güzel modeller bulma arayışına geçer. Ama başta en istekli görünen Gule dahil tüm genç kadınlar, ilerleyen süreç içinde babaların, ağabeylerin, kardeşlerin, yani erkeklerin baskıları yüzünden defileye katılma konusunda çekimser kalırlar.
Yönetmen: Hiner Saleem
Senaryo: Hiner Saleem, Véronique Wüthrich
Oyuncular: Tuba Büyüküstün, Caner Cindoruk, Hazar Ergüçlü, Cemre Ebuzziya, Canan Ergüder, İnanç Konukçu, Menderes Samancılar, Véronique Wüthrich , Devrim Yakut
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Tight Dress
Yapımcı Firma: IFP Istanbul Film Productions
Yapım Yılı: 2016
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 81 dk.
Dağıtıcı Firma: IFP Istanbul Film Productions
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com