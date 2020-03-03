Dar Elbise Filmi

03.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:58

Paris’te yaşayan moda tasarımcısı Lisa, yeni kreasyonu için sıradışı bir defile düzenlemek için Türkiye’deki arkadaşı Helin ile görüşmektedir. Helin defileyi gerçekleştirmek için genç ve güzel modeller bulma arayışına geçer. Ama başta en istekli görünen Gule dahil tüm genç kadınlar, ilerleyen süreç içinde babaların, ağabeylerin, kardeşlerin, yani erkeklerin baskıları yüzünden defileye katılma konusunda çekimser kalırlar.

Yönetmen: Hiner Saleem

Senaryo: Hiner Saleem, Véronique Wüthrich

Oyuncular: Tuba Büyüküstün, Caner Cindoruk, Hazar Ergüçlü, Cemre Ebuzziya, Canan Ergüder, İnanç Konukçu, Menderes Samancılar, Véronique Wüthrich , Devrim Yakut

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Tight Dress

Yapımcı Firma: IFP Istanbul Film Productions

Yapım Yılı: 2016

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 81 dk.

Dağıtıcı Firma: IFP Istanbul Film Productions

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com