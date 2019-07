'dan TÜSİAD'ın Sanayide Dijital Dönüşüm Programı'na destek

Vodafone Türkiye, teknoloji kullanıcıları ile teknoloji tedarikçilerini buluşturan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Sanayide Dijital Dönüşüm Programı'na (SD2) destek verecek.

Vodafone Türkiye, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuna paralel olarak, sanayide dijital dönüşümün en büyük destekçilerinden TÜSİAD ile "TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı (SD2)" kapsamında önemli bir iş birliğine imza attı.

İş birliğinin tanıtımına ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bahadır Balkır, 4-5 senedir sanayide dijital dönüşüm konusunda çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Sanayi 4.0'ın ne olduğuyla ilgili bir rapor hazırladıklarını ifade eden Balkır, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bu konuya girmiş teknoloji üreten birçok firma var. Teknolojiye ihtiyacı olan çok sayıda firma da var. Teknolojiye ihtiyacı olan firmalar daha çok referansı olan ve yabancı kökenli firmaları tercih ediyorlar, yerli firmalara tereddüt ile yaklaşıyorlar. Buna destek olmak için SD2 projesini ortaya attık. SD2, Türkiye'deki teknoloji üreticileri ile teknoloji kullanıcılarını bir araya getiren bir platform. Birinci seneyi tamamladık. Geçen sene 13 çok başarılı eşleşme oldu. Geçen seneki eşleşmeleri ve heyecanı gördüğümde 'bu proje doğru proje' dedim. Bu sene teknoloji kullanıcısı şirket başvurusu 18'e çıktı ve başvurular devam ediyor."

SD2'nin Türkiye'deki Sanayi 4.0 dönüşüm konusunda en etkili projelerden birisi olacağına inandığını vurgulayan Balkır, SD2 altın sponsoru Vodafone Business'a, hukuki destek paydaşı Gün+Partners'a ve 18 teknoloji kullanıcısı şirkete teşekkürlerini iletti.

- "Türkiye'deki her ölçekten işletmenin yanında olmaya devam edeceğiz"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, her ölçekten şirketin dijital dönüşüme uyum sağlamasına destek vermeyi, ülkenin kalkınması açısından öncelik olarak gördüklerini bildirdi.

Sanayide dijital dönüşümü hızlandıracak SD2 katılımcılarına İTÜ Vodafone Future Lab'de Vodafone Grubu'nun tüm teknoloji bilgi birikimini aktararak sanayicilerin iş yapış şekillerini dönüştürebilmelerine ve rekabet avantajı yakalamalarına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şirketlerin dijital dönüşüm çağına daha hızlı ayak uydurmaları yolunda Vodafone Türkiye olarak birçok farklı sektörde 4 ana kategori altında 100'ün üzerinde çözüm sunuyoruz. Bu kapsamda iş birliğine gittiğimiz TÜSİAD SD2, bir yandan sanayicilerimize yerel kaynaklardan ulaşılabilir bir teknolojiyi mümkün kılarken bir yandan da yarattığı iş hacmi ile yerli tedarikçinin sürdürülebilirliğini destekliyor. Vodafone Türkiye olarak herkesin kazandığı bu dijitalleşme yolculuğunda şirketlerimizin iş ortağı olarak yanlarında yer almayı sürdüreceğiz. Müşterilerimizi yeni dünyanın rekabet koşullarına hazırlamayı ve verim artırıcı çözümler sunmayı sürdürürken TÜSİAD ile SD2 kapsamında gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin bize yeni pencereler açacağını düşünüyoruz. Her bir yeni açılımın, iş ortaklarımızla global teknoloji yarışında yeni bir yola dönüşmesini, ortaya çıkacak başarı hikayelerinin diğer şirketlere ilham kaynağı olmasını umuyoruz."

Vodafone Türkiye olarak bu programın ekosisteminin içinde yer almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Şahin, "Yerli ekosistemin daha da güçlenmesini sağlayacak bu iş birliğinde yerli çözüm ortaklarımızla geliştirdiğimiz 34 çözümümüzü tanıttığımız akıllı teknoloji merkezimiz İTÜ Vodafone Future Lab'in de önemli bir yeri olacak. Vodafone Türkiye olarak İTÜ Vodafone Future Lab'de Türkiye'nin teknoloji ekosistemine destek vermeye, işletmelerin ihtiyaçlarına özel çözüm ve teknolojiler geliştirerek küçük-büyük Türkiye'deki her ölçekten işletmenin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı Görev Gücü Başkanı Perihan İnci ise program kapsamında birlikte çalışan kullanıcı ve tedarikçilerin, çözüm dosyası üreterek başarı hikayeleri yarattığını söyledi.

İnci, TÜSİAD SD2'nin 2019 döneminde aralarında Assan Hanil, Bayer, Brisa, Çimsa, Ditaş, Ekoten, Enerjisa, Ford Otosan, Kastamonu Entegre, Kordsa, Migros, Nobel İlaç, Norm Cıvata, Organik Kimya, Securitas, TFI Tab Gıda Yatırımları, Tofaş ve Umur'un bulunduğu 18 firmanın sorun ve ihtiyacını TÜSİAD ile paylaştığını aktararak, şunları söyledi:

"Ardından TÜSİAD SD2 Programı kapsamında bu sorun ve ihtiyaçlara çözüm geliştirebilecek, ülkemizde yerleşik, KOBİ ölçeğindeki teknoloji firmalarına çağrı yaptık. Bugün itibarıyla web platformumuza 700'den fazla teknoloji tedarikçisi kayıt yaptı ve bu tedarikçilerden 200'ün üstünde çözüm önerisi aldık. 2018-2019 dönemi itibarıyla toplamda bin 200 civarında teknoloji firması web platformumuzda yer alıyor. 31 Temmuz'a kadar başvuruları kabul etmeye devam edeceğiz. Ağustostaki eleme süreci ve eylüldeki görüşmeler sonucunda eşleşen kullanıcı ve tedarikçiler birebir çalışma şansı elde edecek."

İnci, bu program ile teknoloji kullanan şirketlerle tedarikçilerin birlikte ilham verici çözümler üretmelerinin ve ticari iş birliği geliştirmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: AA