Dakar Moda Haftası, baobap ağaçları altında düzenlendi
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Dakar Moda Haftası, baobap ağaçları altında düzenlendi

13.12.2020 01:55 | Son Güncelleme: 13.12.2020 01:58
Dakar Moda Haftası, baobap ağaçları altında düzenlendi

Senegal'de bu yıl 18'incisi yapılan Dakar Moda Haftası modaseverlerle buluştu.

Senegal'de bu yıl 18'incisi yapılan Dakar Moda Haftası modaseverlerle buluştu.

Dakar Moda Haftası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, başkent Dakar'a 60 kilometre mesafedeki Nguekhokh kentinde belirlenen açık bir alanda yapıldı.

Afrika bozkırında yetişen baobap ağaçlarının gölgesinde açık havada kurulan podyumda, 16 modacının tasarımları beğeniye sunuldu.

Bu yılki teması sürdürülebilir enerji ve geri dönüşüm olan moda haftası, 13 Aralık'ta düzenlenecek genç modacıların defileleriyle son bulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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