Çumra Belediyesi "Çatalhöyük Şehri Fotoğraf Yarışması" düzenliyor
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Çumra Belediyesi "Çatalhöyük Şehri Fotoğraf Yarışması" düzenliyor

13.10.2020 13:11 | Son Güncelleme: 13.10.2020 13:11
Çumra Belediyesi

Çumra Belediyesi, ilçe sınırları içindeki doğal güzellikler, kültürel değerler, tarihi mekanların fotoğraflanması amacıyla "Çatalhöyük Şehri Fotoğraf Yarışması" konulu fotoğraf yarışması düzenliyor.

Çumra Belediyesi, ilçe sınırları içindeki doğal güzellikler, kültürel değerler, tarihi mekanların fotoğraflanması amacıyla "Çatalhöyük Şehri Fotoğraf Yarışması" konulu fotoğraf yarışması düzenliyor.

İlçe belediyesi, yarışmaya katılacak fotoğrafçılardan Çumra ilçe sınırlarındaki tarihi ve kültürel mekanları kadrajlarına taşımalarını isterken, ortaya çıkacak fotoğraflarla da ilçe için görsel bir arşiv oluşturmayı hedefliyor. Bu amaçla belediye, fotoğraf tutkunları için, eski yerleşim yerinden kadrajlar temalı "Çatalhöyük Şehri Fotoğraf Yarışması"nı başlattı.

Yarışma süresi olarak 12 Ekim - 25 Kasım tarihleri arası belirlenirken, yarışmada birinci tam, ikinci yarım, üçüncü çeyrek altınla ödüllendirilecek.

Ayrıca yarışmada, Çumra'nın en eski fotoğrafları temasıyla çekilen fotoğraflar ayrı bir kategoride değerlendirilecek.

Amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılabileceği yarışma ile ilgili detaylara "http://yarisma.cumra.bel.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, şunları kaydetti:

"9 bin yıllık bir geçmişe sahip, medeniyetlerin öncüsü konumundaki Çatalhöyük Şehri Çumra'mızın dünya tarihindeki müstesna yerini, kültür ve sanat faaliyetlerimiz ile daha fazla ön plana çıkarmak istiyoruz. Bu nedenle ilçemizin kadim medeniyeti olan Çatalhöyük Neolotik kenti başta olmak üzere Çumra'mızın tarihi dokusunu ve doğal güzelliklerini içerisinde barındıran noktaları farklı bakış açıları ile fotoğrafseverlerimizin objektiflerinden yansıtmaları için böyle bir etkinlik düzenliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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