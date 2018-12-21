Cumhuriyet Senatosu Rize Üyesi Şükrü Meto Vefat Etti

Eski Cumhuriyet Senatosu Rize üyesi Şükrü Meto (84) hayatını kaybetti. TBMM İdare Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, Meto için yarın TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.

Meto'nun naaşı, yarın Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından aynı gün Rize'nin İyidere İlçesine bağlı Taşhane Köyü'nde defnedilecek.

Meto, 1979-1980 yılında Cumhuriyet Senatosu Rize üyeliği yaptı.

Kaynak: AA