Cumhurbaşkanlığından Darülaceze'de aşure ikramı

18.09.2019 16:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca Darülaceze sakinlerine aşure ikram edildi.

Aşure dağıtımını Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve bazı sanatçılar yaptı. Burada konuşan Tanrıverdi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevlendirmesiyle geldim. Dünyaya örnek bir kurum, kimsesi olmayan insanların kaldığı bir mekan, hizmetlerden dolayı kutluyorum. Buranın, iyi hizmet vermesi için bağışçı kardeşlerimizi de kalben tebrik ediyorum." dedi.

Muharrem ayının İslam kültüründeki önemini anlatan Tanrıverdi, Darülaceze'nin çok iyi hizmetler verdiğini ve kurulacak 'Sosyal Hizmet Şehri' projesiyle bu hizmetlerin daha da büyüyeceğini söyledi.

İstanbul Arnavutköy'de Darülaceze bünyesinde kurulacak 'Sosyal Hizmet Şehri" projesine katkı sunmak için gelen bazı sanatçılar da memnuniyetlerini dile getirdi, daha sık geleceklerini ifade etti.

Kaynak: AA