Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci'ye tebrik
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci'ye tebrik

19.03.2021 18:03 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:08
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci'ye tebrik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi, Almanya'nın "Yıldızlı Büyük Liyakat Nişanı"nı almaları dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi, Almanya'nın "Yıldızlı Büyük Liyakat Nişanı"nı almaları dolayısıyla tebrik etti.

Kalın, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını geliştiren Şahin ve Türeci'nin "Yıldızlı Büyük Liyakat Nişanı" almalarını kutladı.

İbrahim Kalın, "Almanya tarafından Yıldızlı Liyakat Nişanı takdim edilen Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i koronavirus ile küresel mücadelede kritik bir rol oynayarak insanlığa umut oldukları için tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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