Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: ABD'nin Türkiye'yi Kaybetmeyi Göze Alabileceğine İnanmıyorum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Rusya'dan S-400 alımı sonrası yaşanan iki ülke arası tansiyona değinerek, "ABD'nin dost ve müttefik olarak Türkiye'yi kaybetmeyi göze alabileceğine inanmıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin başkenti Washington'da Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından düzenlenen 37'nci Ortak Yıllık Konferansa katıldı. Euronews.com'da Görüntüle