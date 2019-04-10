Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İtalya'yı Kınadı

– CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İtalya'da hükümetin 1915 olaylarını 'Sözde Ermeni soykırımı' olarak tanıması talebiyle parlamentoya bir önerge sunulmasını kınadı.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu açıklamada bulundu:

"İtalya Parlamentosu'nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz. Bu kısır, düşmanca ve müessif bir yaklaşımdır. Birbirimizin anılarına saldırmak yerine hep birlikte gerçeğin hikayelere üstün gelmesini sağlamalıyız." - Ankara

Kaynak: DHA