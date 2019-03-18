Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Christchurch Belediye Başkanı Dalziel...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Christchurch Belediye Başkanı Dalziel...

- Genel görüntüler CHRİSTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Christchurch Belediye Başkanı Lianne Dalziel ile bir araya geldi.

- Genel görüntüler CHRİSTCHURCH - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Christchurch Belediye Başkanı Lianne Dalziel ile bir araya geldi.

Kaynak: AA
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