Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Unutmamalıyız ki kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu...
AA / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Unutmamalıyız ki kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu korumanın da mücadelesidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Unutmamalıyız ki kadına yönelik şiddetle mücadele aynı zamanda annemizin, eşimizin, kızımızın hakkını, hukukunu, onurunu korumanın da mücadelesidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü mesajı: Kararlıyız
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddete karşı kararlılık vurgusu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadına karşı şiddeti, insani ve ahlaki değerlerimizi güçlendirerek inşallah tamamen ortadan kaldıracağız. Kararlıyız."
AA / Sefa Mutlu - Son Dakika Haberleri
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