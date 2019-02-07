Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversite Sanayi İşbirliğini Daha İleri Seviyeye Taşımalıyız. Bu Konuda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversite sanayi işbirliğini daha ileri seviyeye taşımalıyız. Bu konuda Çin'i çok başarılı görüyorum"

-"Teknoloji çok hızlı gelişiyorsa bizim daha hızlı hareket etmemiz şart. Madem çocuklarımız dijital bir dünyaya gözlerini açıyor, biz de buna göre hazırlık yapacağız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ Teknokent'in açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA