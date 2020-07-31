Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen şampiyon Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti
31.07.2020 00:29 | Son Güncelleme: 31.07.2020 03:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen şampiyon Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen şampiyon Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig ve diğer liglerde mücadele edecek tüm futbol kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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