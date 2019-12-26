Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit eşi ve çocuklarını kabul etti

26.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:40

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2016'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Ahmet Budak'ın eşi ve çocuklarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen, 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Hakkari'den AK Parti milletvekili adayı olan Ahmet Budak'ın, eşi ve çocuklarıyla bir araya geldi.

Kaynak: AA