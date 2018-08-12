Cumhurbaşkanı Erdoğan Otel Açılışına Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Otel Açılışına Katıldı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışın yapışacağı otele gelmesi Dua edilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin açılış kurdelesini kesmeleri RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan otel açılışına katıldı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışın yapışacağı otele gelmesi
Dua edilmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin açılış kurdelesini kesmeleri RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan otel açılışına katıldı.

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