Cumhurbaşkanı Erdoğan Otel Açılışına Katıldı
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışın yapışacağı otele gelmesi Dua edilmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin açılış kurdelesini kesmeleri RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan otel açılışına katıldı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışın yapışacağı otele gelmesi
Dua edilmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekilerin açılış kurdelesini kesmeleri RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan otel açılışına katıldı.