Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Minsk üçlüsü) Yapmanız gereken, bu toprakları sahiplerine vermektir"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Minsk üçlüsü) Yapmanız gereken, bu toprakları sahiplerine vermektir"

14.10.2020 13:53 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıTBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer dünyada insan hakları varsa, demokrasi varsa ve siz de 30 yıldır bu Minsk üçlüsünün içinde bu sorunu çözmekle görevliyseniz yapmanız gereken nedir, oyalama değil, bu müzakereleri bitirip bu toprakları sahiplerine vermektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Minsk üçlüsü) Yapmanız gereken, bu toprakları sahiplerine vermektir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Minsk üçlüsü) Yapmanız gereken, bu toprakları sahiplerine vermektir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Minsk üçlüsü) Yapmanız gereken, bu toprakları sahiplerine vermektir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Minsk üçlüsü) Yapmanız gereken, bu toprakları sahiplerine vermektir'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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