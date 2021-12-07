Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doha'da Katar Emiri Al Thani tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ile Katar arasındaki Yüksek Stratejik Komite'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere dün Katar'ın başkenti Doha'ya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doha'da bugün Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani'nin tarafından Emirlik Divanı'nda resmi törenle karşılanıyor. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan resmi karşılama kıtasını selamladı. İki lider önce ikili görüşme gerçekleştirecek, daha sonra heyetlerarası görüşmeye geçilecek. İki ülke ilişkilerin ve bölgesel konuların ele alınması beklenen görüşmenin ardından iki ülke arasında anlaşmaların imzalanması bekleniyor. - DOHA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet