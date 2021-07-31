Cumhurbaşkanı Erdoğan, izcileri izci selamıyla selamladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, izcileri izci selamıyla selamladı

Anadolu Ajansı / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sevgi gösterilerinde bulunan izci kıyafetli gençlerle sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izci selamıyla izcileri selamlaması ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sevgi gösterilerinde bulunan izci kıyafetli gençlerle sohbet etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izci selamıyla izcileri selamlaması ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarından etkilenen bölgelerde yapılan çalışmalara ilişkin brifing aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sevgi gösterilerinde bulunan izci kıyafetli gençlerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, izcileri izci selamıyla selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, izcileri izci selamıyla selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, izcileri izci selamıyla selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, izcileri izci selamıyla selamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemede bulunmak için Antalya'ya gitti

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