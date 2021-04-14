Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi Manyaslı çeltik üreticilerini sevindirdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi Manyaslı çeltik üreticilerini sevindirdi

Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi Manyaslı çeltik üreticilerini sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, yemeklik patates, soğan ve çeltik satın alacağını açıklaması Manyaslı çeltik üreticilerini memnun etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, yemeklik patates, soğan ve çeltik satın alacağını açıklaması Manyaslı çeltik üreticilerini memnun etti.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, AA muhabirine, alınan kararı olumlu bulduklarını söyledi.

Çeltik'teki rutubet oranın 16'ya çıkarılmasının çiftçi için daha iyi olacağını belirten Danç, şöyle konuştu:

"Şimdi TMO'nun çeltiğini alması için çeltiği depoda ki çuvallardan boşaltacaksın, kurutma makinelerinde yeniden kurutacaksın, artı şu anda TMO bildiğim kadarıyla Gönen ilçesinde depo arayışında, orada bulamazsa Biga ilçesinde alım yapacak. Bu da bir maliyet gerektiriyor, TMO şayet rutubet oranını 16'ya yükseltirse, çiftçimiz daha mutlu olur, kilo başına uyguladığı 25 kuruş iyi fiyat."

Çeltik üreticisi Ceyhun Çakır ise alınan karardan dolayı çok mutlu olduğunu anlattı.

Deposundaki pirincin rutubet oranının 16-16,5 civarında olduğunu dile getiren Çakır, "TMO çeltiğimizi bu oranlarla kabul ederse çiftçimiz bundan memnun ve mutlu olur. TMO'dan bunu bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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