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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal paylaşım yapan Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı

Haberler.com - Spor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal paylaşım yapan Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medyada insanlık dışı bir paylaşım yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında soruşturma başlatıldı. Yurt dışında olduğu tespit edilen Derya Büyükuncu için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medyada skandal bir paylaşım yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri, sanal devriye ile sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlığına yönelik provokatif paylaşımları incelemeye aldı. Bu kapsamda, Erdoğan çiftine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 36 hesaptan 31'inin yöneticisi tespit edildi, 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 5'ini gözaltına alan polis, 'Derya Büyükuncu' isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu, Samsun'daki hesabın sahibinin yasal olmayan yollardan yurt dışına çıktığını tespit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal paylaşım yapan Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktıDerya Büyükuncu'nun paylaşımı

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Büyükuncu'nun sosyal medya paylaşımının ardından disiplin kurulunun olağanüstü toplandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Derya Büyükuncu'nun sosyal medya üzerinden sarf ettiği söylem ve yazılarının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ve eşine aleniyet oluşturacak şekilde yapmış olduğu paylaşımlarının Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu Talimatı'nın 34. maddesine aykırı olduğu, ulusal medya kanallarından öğrenildiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ilgili hakkında adli soruşturma başlatıldığı, eylemlerinin yoğunluğu ve içeriğinin şiddet göz önünde bulundurularak Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Talimatının 34. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 'daimi hak mahrumiyetiyle cezalandırılmasına' karar verilmiştir."

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bırakın bir sporcuya yakışmamasını insanlığa sığmayacak ifadeleri kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değil. Sporcu ahlakına sığmayan bu çirkin hareket için gereği yapılıyor." ifadelerini kullandı ve Türkiye Yüzme Federasyonunca sporcu hakkında daimi hak mahrumiyeti kararı verilen belgeyi paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili skandal paylaşım yapan Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı

Haberler.com - Spor

Recep Tayyip Erdoğan, Derya Büyükuncu, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Koronavirüs, Spor, Güncel, Haber

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Yorumlar (3)

Usta Usta:

aynı hassasiyeti twetırda Atatürk hakkında kötü söz hakaret edenler içinde gösterilmesi dileği ile

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Çağlayan Kurtoğlu:

adalet bence mülkün temelinden sarsıldı ilk adaleti düzeltip gercrk sucluları yargılasınlar onda da sonra laf atana falan saldırsınlar

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Demir Acer :

hayret adalet carki calismaya basladi kuf tutmustu

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500
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