Cumhurbaşkanı Erdoğan, EİT Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, zirvenin yapıldığı Karakum Oteli'nde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Liderler, resmi karşılama töreni sonrasında açış oturumuna geçti.
AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
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