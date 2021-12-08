Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışişleri Bakanı'mız, istihbarat, Abu Dabi ile ilgili ilişkilerde aktif rol oynayacaklar.
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışişleri Bakanı'mız, istihbarat, Abu Dabi ile ilgili ilişkilerde aktif rol oynayacaklar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışişleri Bakanı'mız, istihbarat, Abu Dabi ile ilgili ilişkilerde aktif rol oynayacaklar. Böyle bir süreç İsrail'le ilgili de niye olmasın."
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
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