Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dışişleri Bakanı'mız, istihbarat, Abu Dabi ile ilgili ilişkilerde aktif rol oynayacaklar. Böyle bir süreç İsrail'le ilgili de niye olmasın."

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri

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