Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Zühtü Arslan'a Tebrik Telgrafı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdogˆan, Anayasa Mahkemesi Bas¸kanlıgˆı'na yeniden sec¸ilen Prof.Dr. Zu¨htu¨ Arslan'a tebrik telgrafı gönderdi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdogˆan, Anayasa Mahkemesi Bas¸kanlıgˆı'na yeniden sec¸ilen Prof.Dr. Zu¨htu¨ Arslan'a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbas¸kanı Erdogˆan'ın Anayasa Mahkemesi Bas¸kanlıgˆı'na yeniden sec¸ilen Prof.Dr. Zu¨htu¨ Arslan'a tebrik telgrafı go¨ndererek, bas¸arı dileklerini ilettiği aktarıldı. - Ankara
Kaynak: DHA