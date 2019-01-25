Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Zühtü Arslan'a Tebrik Telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Zühtü Arslan'a Tebrik Telgrafı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdogˆan, Anayasa Mahkemesi Bas¸kanlıgˆı'na yeniden sec¸ilen Prof.Dr. Zu¨htu¨ Arslan'a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Zühtü Arslan'a Tebrik Telgrafı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdogˆan, Anayasa Mahkemesi Bas¸kanlıgˆı'na yeniden sec¸ilen Prof.Dr. Zu¨htu¨ Arslan'a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbas¸kanı Erdogˆan'ın Anayasa Mahkemesi Bas¸kanlıgˆı'na yeniden sec¸ilen Prof.Dr. Zu¨htu¨ Arslan'a tebrik telgrafı go¨ndererek, bas¸arı dileklerini ilettiği aktarıldı. - Ankara

Kaynak: DHA
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