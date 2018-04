Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Pekşen'e "Mankurt" Benzetmesi...(3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'li Haluk Pekşen'e "mankurt" benzetmesinde bulunarak, "Gençler biz bunlara 'mankurt' diyoruz. Mankurt beyni iğdiş edildiği için kendi toplumunu, kendi halkını, hatta kendi ailesini düşman gören, onlara saldıran kişi demektir. Her terörist bir mankurttur. Ülkesinin ve milletinin aleyhine çalışanlar da birer mankurttur" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan 80 Okul ve 59 Okul Kapalı Spor Salonu açılış töreni Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Konuşmasında gençlere terör örgütleri konusunda uyarılarda bulunan Erdoğan, "Ülkemizde kendinize ideal olarak seçebileceğiniz pek çok iyi örnek ile birlikte kesinlikle uzak durmanız gereken kötü örneklerle de karşılaşabilirsiniz. Türkiye'nin başına musallat edilen terör örgütlerinin hedeflerinde öncelikle genç dimağlar bulunur. Şayet terör örgütleri sizlere de bulaşırsa ölçünüz basit olsun. Her kim ki size annenize, babanıza, ailenize rağmen bir şey yaptırmak istiyorsa onlardan uzak durun. Her kim ki sizi tarihinize, kültürünüze, dairelerinize aykırı bir takım fikirlerle zehirlemeye çalışıyorsa onlardan uzak durun. Her ki mi ki sizi ülkenize, milletinize, devletinize karşı kışkırtıyorsa onlardan uzak durun. Bunların hiç birinin bizim dünyamızda, bizim inancımızla ilgisi yoktur. Annesine, babasına, ailesine saygı duymayan bir ferdin ne milletine ne de insanlığa bir faydası olur. Tarihini hiç bilmeyen veya yanlış bilen, kültürünün zenginliğinde bihaber bir gencimizi geleceğimizin teminatı olarak göremeyiz. Hele hele milletine ve devletine ihanet eden hiç kimsenin sözünü etmeye bile değmez bunlar. Maalesef bu tür kötü örneklere rastlayabiliyoruz" diye konuştu.

"Torunum bile 'bunlar kötü dimi dede' diyor"

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in yabancı yatırımcılara yönelik yaptığı "Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur" sözlerini eleştiren Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde üstelik milletvekili sıfatı taşıyan bir tanesi bizim uluslararası yatırımcıları ülkemize davet etmemize 'Türkiye'de kimsenin mal ve can güvenliği yok' diye mesajla cevap vermiş. İşte bu tam bir kötü örnektir. Benim torunum bile 'bunlar kötü dimi dede' diyor. Bunlara en güzel cevabı yarın Mersin'de 20 milyar dolarlık bir uluslararası yatırım olan Akkuyu Nükleer Santrali temel atma töreni ile vereceğiz. Ancak böyle bir zihniyetin sorgulamasını da mutlaka yapmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Yeni yasa ile bunları adam öldürmekten daha fazla ceza alacak duruma getiriyoruz"

Konuşmasına okunan öğle ezanı nedeniyle ara veren Erdoğan bir kadın velinin okullardaki uyuşturucu sorunu ile ilgili şikayetleri üzerine, "Yeni çıkarmakta olduğumuz bir yasa ile bunları adam öldürmekten daha fazla ceza alacak duruma getiriyoruz. Bugün yarın yasa meclise gelecek" açıklamasını yaptı.

"Gençler biz bunlara 'mankurt' diyoruz"

CHP'li Pekşen'e yönelik eleştirilerine devam eden Erdoğan "Bu malum kişiler için kendisi ile çeşitli defalar sohbet etme imkanı da bulduğum merhum Cengiz Aytmatov'un romanında geçen bir benzetme var. Gençler biz bunlara 'mankurt' diyoruz. Mankurt beyni iğdiş edildiği için kendi toplumunu, kendi halkını, hatta kendi ailesini düşman gören, onlara saldıran kişi demektir. Her terörist bir mankurttur. Ülkesinin ve milletinin aleyhine çalışanlar da birer mankurttur. Bunlar kimi zaman siyasetçi kılığına bürünüp dünyaya ülkesini kötüler. Nerede bunun genel başkanı. Kalkıp 'sen ne diyorsun' diyor mu? Tam aksine cepheye sürüyor. Arkadan sufle ediyor. Bunlar kimi zaman öğrenci kılığına girip şehitlerimizin anılmasını engellemeye kalkar. Bunlar kimi zaman silah alı eline devlete saldırır. Kılıklar farklı olsa da zihinler aynı hastalıkla maluldür. Biz evlatlarımız mankurtlaşmasın diye çalıştık mücadele ettik, bunun için medeniyetimize, tarihimize, kültürümüze sarıldık. Bunun için eğitim öğretim, ilim, irfan dedik. İnşallah ömrümüzün sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Okulların bahçelerinin altına otopark yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan okulların altına otopark yapılması konusunda İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma başlattığını açıklayarak, "Yıllardır söylediğim bir hedefimiz vardı okullarımızın bahçelerinin altına otoparklar yapalım. ve bu yapacağımız otoparklarla hem mahallenin bu araçlarını park etme sıkıntısını ortadan kaldıralım, hem de belediyeler verdikleri sözleri yerine getirmiş olsunlar. Biliyorsunuz park için belediyeler ruhsat verirken ücret alıyor. Çünkü inşa edilen apartmanın altına otopark yapılması lazım. Hiçbir apartman altında böyle bir otopark neredeyse yok. Onun için sokağın içine araçlar park ediyor. Allah göstermesin bir yangında oralarda girmek çıkmak çok zor. Okullarımız altında bu olursa hem okul için gelir kaynağı olur, masraflar için kullanılır, bir de hırsız arsız endişesine araç sahipleri kapılmaz" dedi.

"Terör örgütlerinin inlerine giriyoruz"

Terörle mücadele konusunda da mesajlar veren Erdoğan, "Bugün Türkiye terör örgütlerini sınırları dışında inlerinde bulup tepesine biniyor. İnlerine giriyoruz. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Suriye'ye kaçtılar, Afrin'e kaçtılar, Sincar'a kaçtılar. Dedik ki Bağdat yönetimine 'eğer siz halledecekseniz halledin, yoksa biz gelip Sincar'da PKK'yı hallederiz. Bütün bunlar için kimseden icazet beklemiyor, kimsenin gözüne bakmıyoruz" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL